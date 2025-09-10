विज्ञापन
विशेष लिंक

Nepal Protest: नेपाल में बवाल के बीच मॉल और दुकानों में मच गई लूट, टीवी-एसी लेकर भागे लोग

Nepal Gen-Z Protest: नेपाल में केपी ओली की सरकार गिर गई है, भारी प्रदर्शन के बीच पीएम का इस्तीफा हुआ और बताया गया कि वो देश छोड़कर भाग चुके हैं.

Read Time: 3 mins
Share
Nepal Protest: नेपाल में बवाल के बीच मॉल और दुकानों में मच गई लूट, टीवी-एसी लेकर भागे लोग
नेपाल में प्रदर्शन के बाद फैली अराजकता

Nepal Gen-Z Protest: भारत का पड़ोसी देश नेपाल प्रदर्शन की आग में झुलस रहा है. नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं और लोगों ने संसद भवन से लेकर पीएम और राष्ट्रपति के घर को आग के हवाले कर दिया है. पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है और अराजकता फैली हुई है. इसी बीच कुछ उपद्रवियों ने मौके का फायदा उठाना भी शुरू कर दिया है, कई जगहों पर खुलेआम लूटपाट हो रही है और लोग शोरूम में घुसकर महंगी चीजें उठाकर अपने घर ले जा रहे हैं. 

एसी-फ्रिज लूटकर भागे लोग 

नेपाल में मौजूदा हालात ये हैं कि यहां न तो कोई पुलिस व्यवस्था रही है और न ही कोई कानून का पालन कर रहा है. ऐसे में लोग इस मौके का जमकर फायदा उठा रहे हैं. कई ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें लोग दुकानों में लूटपाट कर रहे हैं. एक वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग एक शोरूम से टीवी, एसी और फ्रिज जैसी चीजें उठाकर ले जा रहे हैं. नेपाल में लोग बिना किसी डर के मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में घुस रहे हैं और मुफ्त में अपनी पसंद की चीजें उठाकर बाहर आ रहे हैं. 

अराजकता को रोकने की कोशिश

नेपाल में पुलिस और सेना इस अराजकता को रोकने की पूरी कोशिश कर रही है. कई लोगों को लूटपाट के लिए गिरफ्तार किया गया है. इसके अलावा तोड़फोड़ और आगजनी करने वाले लोगों की भी पहचान की जा रही है. हालांकि कानून तोड़ने वालों और बवाल मचाने वालों की तादात काफी ज्यादा है, ऐसे में सभी को गिरफ्तार करना काफी मुश्किल है. 

नेपाल में बवाल के बीच बिहार के बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी, अलर्ट पर हैं भारतीय सुरक्षाबल

घरों को आग के हवाले कर रहे लोग

नेपाल में Gen-Z प्रोटेस्ट के बीच कुछ लोग सेलिब्रिटीज और नेताओं के घरों को भी निशाना बना रहे हैं. तमाम बड़े नेताओं के घरों को आग के हवाले करने के बाद अब लोगों ने 2018 की मिस नेपाल श्रृंखला खातिवाडा के घर पर भी आग लगा दी. इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. फिलहाल नेपाल में आम लोग लगातार बड़ी हस्तियों को निशाना बना रहे हैं. 

गिर गई है सरकार 

नेपाल में केपी ओली की सरकार गिर गई है, भारी प्रदर्शन के बीच पीएम का इस्तीफा हुआ और बताया गया कि वो देश छोड़कर भाग चुके हैं. हालांकि अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. नेपाल में कुछ दिन पहले सरकार ने सोशल मीडिया ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया था, जिसके बाद युवा भड़क गए और सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो गया. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nepal Gen-z Protest, Nepal Social Media Ban, Nepal Loot, Nepal Protest 2025, Malls Looted In Nepal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com