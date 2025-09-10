विज्ञापन
नेपाल में बवाल के बीच बिहार के बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी, अलर्ट पर हैं भारतीय सुरक्षाबल

Nepal Protest: भारत-नेपाल सीमा को इस फिलहाल बंद करके रखा गया है. एनडीटीवी की टीम लखीमपुर खीरे जिले के गौरीफंटा बॉर्डर पर मौजूद है, जहां बॉर्डर पर एसएसबी के अलावा पुलिस और पीएसी की तैनाती दिख रही है.

बिहार के बॉर्डर इलाकों में अलर्ट पर हैं सुरक्षाबल
  • नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और आगजनी के कारण बॉर्डर इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है
  • मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के बेतोन्हा बॉर्डर पर एसएसबी और पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है
  • नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के बाद प्रदर्शन तेज हो गए और प्रदर्शनकारियों ने सब कुछ फूंक दिया
Nepal Protest: नेपाल में हिंसक प्रदर्शन और आगजनी से हालात बेकाबू हो गए हैं. अब इस हिंसक आंदोलन का बॉर्डर इलाके में भी असर देखा जा रहा है, जिसके बाद भारतीय सुरक्षाबलों ने सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है. मधुबनी से सटे नेपाल बॉर्डर पर भी एहतियातन चौकसी बढ़ा दी गई है. एसएसबी ने बॉर्डर के थानों को भी अलर्ट पर रखा है और अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं. किसी भी तरह की घुसपैठ या फिर उपद्रव को रोकने के लिए तमाम सुरक्षाबल तैयार हैं. 

बॉर्डर इलाकों पर बढ़ाई गई निगरानी

मधुबनी एसपी योगेन्द्र कुमार ने जयनगर थाना क्षेत्र के बेतोन्हा बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट का दौरा किया. दरअसल मधुबनी जिला के जयनगर थाना क्षेत्र से महज तीन किलोमीटर दूर नेपाल के  सिरहा जिले में प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया था, जिसके बाद देर शाम एसपी योगेन्द्र कुमार ने बॉर्डर का जायजा लिया. एसपी ने बताया नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को लेकर मधुबनी बॉर्डर इलाके को हाई अलर्ट पर रखा गया है. 

घर से बाहर न निकलें… नेपाल में रह रहे भारतीयों के लिए हेल्पलाइन जारी, फ्लाइट बंद- बॉर्डर पर चौकसी

मधुबनी जिला से नेपाल की चार जिलों की सीमा जुड़ा हुआ है. नेपाल की राजधानी काठमांडू में पीएम ओली के आवास को उपद्रवियों ने फूंक दिया है. पीएम इस्तीफा दे चुके हैं और उन्हें हेलिकॉप्टर से निकाला गया और सुरक्षित गुप्त स्थानों में पहुंचा दिया गया है. फिलहाल नेपाल में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और किसी तरह हिंसक प्रदर्शन को खत्म करने की कोशिश हो रही है. 

भारत-नेपाल सीमा को किया गया बंद

भारत-नेपाल सीमा को इस फिलहाल बंद करके रखा गया है. एनडीटीवी की टीम लखीमपुर खीरे जिले के गौरीफंटा बॉर्डर पर मौजूद है, जहां बॉर्डर पर एसएसबी के अलावा पुलिस और पीएसी की तैनाती दिख रही है. आमतौर पर बॉर्डर पर सिर्फ एसएसबी की तैनाती रहती है. भारत के नागरिकों को नेपाल जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन नेपाल में फंसे भारतीय पहचान पत्र दिखाकर इंडिया आ सकते हैं. नेपाली नागरिकों को नेपाल अपने यहां आने की अनुमति दे रहा है, लेकिन भारतीय नागरिक नेपाल में नहीं जा सकते हैं.

