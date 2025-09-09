काठमांडू की सड़क पर भागते रहे नेपाल के वित्त मंत्री, लात-घूंसे बरसाते रहे प्रदर्शनकारी, देखे वीडियो

नेपाल में जारी प्रदर्शन के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में कथित तौर पर नेपाल के वित्त मंत्री की पिटाई की घटना कैद हुई है. कहा जा रहा है कि नेपाल के वित्त मंत्री की प्रदर्शनकारी भीड़ ने जमकर पिटाई कर दी है. घटना काठमांडू की है. हालांकि एनडीटीवी इस वीडियो की किसी तरह की पुष्टि नहीं करता है.

इस वीडियो में दिख रहा है कि नेपाल के वित्त मंत्री भीड़ के बीच में से भागते हुए आ रहे हैं और उनके पीछे प्रदर्शनकारी दौड़ रहे हैं. इसी दौरान वित्त मंत्री जैसे ही सड़क पर दौड़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक प्रदर्शनकारी लात मारकर गिरा देता है. इसके बाद अन्य प्रदर्शनकारी उनकी तरफ दौड़ते हैं लेकिन इससे पहले की उनकी और पिटाई हो पाए, वहां मौजूद कुछ लोग उन्हें एक सुनसान गली की तरफ लेकर दोड़ जाते हैं.

आपको बता दें कि नेपाल में जारी हिंसा के बीच ओली सरकार के कई मंत्री पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं. सरकार बढ़ते दबाव को देखते हुए पीएम ओली ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

कहा जा रहा है कि युवाओं के प्रदर्शन के दायरे के बढ़ने की वजह से ही पीएम ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है. आपको बता दें कि सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवा मंगलवार सुबह से देश की मौजूदा सरकार की जगह अंतरिम सरकार के गठन की मांग कर रहे थे.

नेपाल में युवाओं का प्रदर्शन बेहद हिंसक रूप लेता दिख रहा है. काठमांडू में सरकार के खिलाफ सड़क पर प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने मंगलवार को नेपाल के संसद समेत कई जगहों पर आगजनी की. प्रदर्शनकारियों ने पीएम ओली, राष्ट्रपति आवास और पूर्व पीएम के आवास को भी निशाना किया. यहां इन लोगों ने जमकर तोड़फोड़ करने के बाद इन्हें आग के हवाले कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी बिल्डिंगों को भी खासा नुकसान पहुंचाया है.