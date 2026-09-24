'नेल्सन मंडेला को नहीं पता था पाकिस्तान कौन सा देश है'- पाकिस्तानी पत्रकार को बताना पड़ा- भारत के पड़ोसी हैं

पाकिस्तान की पहचान भारत से है और आज से दशकों पहले यही स्थिति थी. एक समय ऐसा भी था जब दुनिया इन दोनों को एक ही साथ देखते थे. दुनिया के सबसे बड़े नेताओं में से एक, नेल्सन मंडेला तो पाकिस्तान को अलग से जानते भी नहीं थे. उन्हें पाकिस्तान का नक्शा बताने के लिए भारत का जिक्र करना पड़ा था. इस बात का जिक्र पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने एक पॉडकास्ट में किया है. पाकिस्तान के बड़े पत्रकारों में गिने जाने वाले हामिद मीर ने 1995 में मंडेला का इंटरव्यू लिया था, जो उस समय साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति थे.
इस इंटरव्यू को अरेंज खुद पाकिस्तान के उस समय के राष्ट्रपति ने किया था लेकिन मंडेला को पता नहीं था कि जो पत्रकार सामने बैठा है वो किस देश का है. नाम लेने के बाद भी मंडेला पाकिस्तान को नहीं पहचान पाए. इस पॉडकास्ट में हामिद मीर ने दावा किया है कि जब वे 1995 में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नेल्सन मंडेला का इंटरव्यू लेने बैठे, तो साउथ अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति को यह नहीं पता था कि पाकिस्तान कहां है.
Pakistan's senior journalist Hamid Mir says that when he went to interview Nelson Mandela, Mandela apparently had no idea what Pakistan was or even where it was. 🤣— Amit Kumar Sindhi (@AMIT_GUJJU) September 23, 2026
Mir had to explain that Pakistan is the country stuck next to India, after which Mandela apparently went, "Oh,… pic.twitter.com/MCA82fimRj
मीर के अनुसार पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फारूक लेघारी ने एक दिन पहले मंडेला के साथ इंटरव्यू को अरेंज करने में मदद की थी. फिर भी जब पत्रकार सामने बैठे तो मंडेला ने पूछा कि लेघारी किस देश के राष्ट्रपति हैं. मंडेला का नाम महात्मा गांधी जैसे महान नेताओं के साथ लिया जाता है. वह दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद-विरोधी प्रतीक थे और उन्होंने 27 साल जेल में बिताए थे. मंडेला मई 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति बने और 1999 तक इस पद पर रहे.
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