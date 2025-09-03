विज्ञापन
व्हाइट हाउस की खिड़की से उड़कर बाहर आया रहस्यमयी बैग... कौन सा राज था जो ट्रंप ने दबा दिया 

जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि खिड़की से एक बैग हवा में उछलते हुए जमीन पर गिरता है.लेकिन अब तक न तो व्हाइट हाउस और न ही सीक्रेट सर्विस ने कोई जवाब दिया है.

  • अमेरिका के व्हाइट हाउस की दूसरी मंजिल की खिड़की से एक रहस्यमय काला बैग प्रतिबंधित क्षेत्र में फेंका गया था.
  • घटना को प्रोटोकॉल की उल्लंघन माना जा रहा है, लेकिन व्हाइट हाउस और सीक्रेट सर्विस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
  • सोशल मीडिया पर इस बैग को लेकर विभिन्न कयास लगाए जा रहे हैं, जिनमें एपस्टीन की फाइलें गायब होने का भी जिक्र है.
वॉशिंगटन:

1 सितंबर को अमेरिका में मजदूर दिवस मनाया जाता है और इस दिन व्हाइट हाउस में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया. व्‍हाइट हाउस जिसकी सिक्‍योरिटी ऐसी है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उसकी दूसरी मंजिल की खिड़की से एक काला, रहस्‍यमय बैग एक ऐसी जगह पर फेंक गया जो प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है. कैमरे में कैद यह नजारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आग की तरह फैल गया और अब हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल है कि आखिर उस बैग में था क्या?

क्‍या है वीडियो में 

जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि खिड़की से एक बैग हवा में उछलते हुए जमीन पर गिरता है. यह घटना सुरक्षा प्रोटोकॉल की सीधी धज्जियां उड़ाती है, लेकिन अब तक न तो व्हाइट हाउस और न ही सीक्रेट सर्विस ने कोई जवाब दिया है. इस चुप्‍पी के बाद इस बैग पर रहस्‍य और गहराता जा रहा है. 

क्‍या गायब हो गईं एपस्‍टीन की फाइलें 

वीडियो वायरल होते ही नेटिजन्स ने अपने-अपने कयास लगाने शुरू कर दिए हैं. कुछ ने कहा, 'ये तो नॉर्मल है, ठेकेदार अकसर निर्माण मलबा खिड़की से बाहर फेंक देते हैं.' किसी ने पुरानी कहानियों को  जोड़ दीं,  'बजट की दिक्‍कत होती थी तो पुराने टाइपराइटर तक खिड़की से गिरा दिए जाते थे.' वहीं कुछ ने इसे और डार्क बना दिया और लिखा, 'कितने बैग लगे होंगे एपस्टीन की फाइलें गायब करने में…' एक और यूजर ने मजाक उड़ाया, 'सीक्रेट डॉक्‍यूमेंट्स का इससे बेहतर मैनेजमेंट और कहां होगा?' 

मेलानिया तक का जिक्र 

सोशल मीडिया पर बातें यहीं नहीं रुकीं. किसी ने मेलानिया ट्रंप को इसमें जोड़ दिया. एक यूजर ने लिखा, 'शायद वह एपस्टीन फाइल्स बाहर आने से पहले ही निकल रही थीं.' तो किसी ने व्हाइट हाउस में रेनोवेशन को इससे जोड़ दिया, 'लिंकन के बेडरूम से जुड़े बाथरूम को तोड़ा जा रहा है क्योंकि ट्रंप को आर्ट डेको पसंद नहीं.' यहां तक कि मजाक में मजदूरों को भी दोषी ठहराया गया, 'कचरा खिड़की से फेंक रहे होंगे, यही लोग ट्रंप के लिए काम कर रहे हैं.' 

