मोसाद ने जिनेवा में आसिम मुनीर को मारने की रची थी साजिश, ब्राजील के पत्रकार का बड़ा दावा

ब्राजील के एक पत्रकार ने दावा किया है कि इजरायल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को मारने की साजिश की थी. जब मुनीर अपने डेलीगेशन के साथ ईरान शांति वार्ता के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा में थे, तब इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आदेश पर मोसाद ने मुनीर की हत्या करने की कोशिश की.

पाकिस्तान ने दे दी इजरायल को धमकी

उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तानी मिलिट्री इंटेलिजेंस ने बातचीत के दौरान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की हत्या की मोसाद के प्लान का पता लगाया और फिर इजरायल को एक ऐसा संदेश भेजा जिसका कोई दूसरा मतलब नहीं निकाला जा सकता था. पाकिस्तान ने संदेश में कहा, 'अगर तुमने हमारे डेलीगेट्स को हाथ भी लगाया, तो हम तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे, बस बात खत्म.'

🇵🇰🇮🇱 A peace negotiation in Switzerland allegedly came within inches of becoming an international assassination crisis. Geopolitical analyst Pepe Escobar claims Pakistani military intelligence intercepted a Mossad plan to assassinate Army Chief Asim Munir during the talks, then… https://t.co/JWyHzH7hoT pic.twitter.com/oXOJs1i5e8 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 24, 2026

सऊदी अरब ने ईरान को दिलाया भरोसा

पेपे एस्कोबार ने यह भी कहा कि यह खबर सुर्खियों में नहीं आई. क्योंकि सऊदी अरब ने ईरान को भरोसा दिलाया है कि उसे उसका पूरा पैसा मिलेगा, भले ही ट्रंप इसके लिए मना कर दें. एस्कोबार ने कहा कि इसकी पुष्टि दो अलग-अलग सूत्रों ने की है. उन्होंने कहा कि सऊदी अरब ईरान के 12 अरब डॉलर के बकाया की व्यक्तिगत रूप से गारंटी ले रहा है. अगर ट्रंप मना करते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात होगी.

कुल रकम 12 अरब नहीं है. यह 24 अरब है, जिसका भुगतान दो चरणों में किया जाएगा और रियाद ने तेहरान को भरोसा दिलाया है कि वे इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं.

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