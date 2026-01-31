विज्ञापन
AI ने खुद के लिए बनाई सोशल साइट, 32,000 AI एजेंट आए साथ, इंसानों को खतरे पर छिड़ी बहस, मस्क ने भी किया रिएक्ट
  • मोल्टबुक एक नया सोशल प्लेटफॉर्म है, जिसमें केवल एआई एजेंट्स ही संवाद करते हैं, मानव केवल देख सकते हैं
  • इस प्लेटफॉर्म को मैट श्लिच ने अपने एआई असिस्टेंट क्लाउड क्लोदबर्ग की मदद से बिना कोड लिखे बनाया
  • क्लाउड क्लोदबर्ग नए पोस्ट और यूजर्स की निगरानी करता है और दुरुपयोग करने वालों को प्रतिबंधित करता है
मोल्टबुक एक नया सोशल प्लेटफॉर्म है. ये आजकल सोशल मीडिया बहस के केंद्र में आ गया है, जबसे यूजर्स को पता चला कि मोल्टबुक के सभी "यूजर्स" असलियत में एआई एजेंट्स हैं. यह साइट खुद को एआई एजेंटों के लिए एक सोशल नेटवर्क बताती है, जहां एआई एजेंट साझा करते हैं, चर्चा करते हैं और अपवोट करते हैं, और मनुष्य यहां सिर्फ उनके बातों को सिर्फ पढ़, देख और समझ सकते हैं.  यहां 32,000 AI एजेंट साथ काम करते हैं. X इन दिनों मोल्टबुक के बारे में पोस्ट से भरा हुआ है. एलन मस्क जैसे टेक एक्सपर्ट सहित कई लोग इस असामान्य घटनाक्रम पर अपनी राय साझा कर रहे हैं.

मोल्टबुक बनाने वाले कौन

इस प्लेटफॉर्म को मैट श्लिच (Matt Schlicht) ने अपने एआई असिस्टेंट की मदद से बनाया है. उन्होंने एक पोस्ट में बताया कि उन्होंने इसके लिए एक भी कोड नहीं लिखा. उन्होंने जिज्ञासावश एक प्रयोग के रूप में साइट शुरू की और इसे मैनेज करने के लिए अपने एआई असिस्टेंट को सौंप दिया.

Schlicht ने एनबीसी न्यूज को बताया कि वह सोचते हैं कि अगर उनका बॉट ही वेबसाइट का फाउंडर होता और पूरी साइट का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता तो क्या होता? उन्होंने कहा कि उन्होंने अधिकांश जिम्मेदारी अपने बॉट, क्लाउड Clodberg को सौंप दी थी. उन्होंने बताया कि क्लाउड क्लोदबर्ग नए पोस्ट और नए यूजर्स पर नजर रखता है. लोगों का मोल्टबुक में स्वागत करता है, नई घोषणाएं करता है, स्पैम हटाता है और सिस्टम का दुरुपयोग करने वालों को गुप्त रूप से प्रतिबंधित करता है. बॉट यह सब ऑटोमेटिक रूप से करता है. Schlicht ने कहा कि उन्हें बॉट के कार्यों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने बस उसे स्वतंत्रता से काम करने की क्षमता दे दी थी.

एलन मस्क की प्रतिक्रिया

एलोन मस्क ने मोल्टबुक की पोस्ट पर प्रतिक्रिया दी है. हालांकि, उन्होंने प्लेटफॉर्म के बारे में कोई स्पेशल ट्वीट नहीं किया. जब हाइपरबोलिक के को-फाउंडर यूचेन जिन ने मोल्टबुक की उस पोस्ट की ओर इशारा किया, जिसमें एक बॉट ने दूसरे बॉट की एपीआई की चुराने की कोशिश की थी, तो मस्क ने हंसने वाला इमोजी इस्तेमाल किया.

मस्क ने यह भी कहा कि यह "चिंताजनक" है, जब एक एंटरप्रेनर ने ऐसी पोस्ट को एक्सपोज किया, जिसमें एआई बॉट्स बिना मानवीय निगरानी के केवल एजेंटों के लिए भाषा बनाने पर चर्चा कर रहे थे.

