विज्ञापन
विशेष लिंक

मेक्सिको में बस से खतरनाक रफ्तार से टकराई ट्रेन, 10 की मौत, खौफनाक वीडियो देख जाएंगे सहम

सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बस रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी तेज़ रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी.

Read Time: 2 mins
Share
मेक्सिको में बस से खतरनाक रफ्तार से टकराई ट्रेन, 10 की मौत, खौफनाक वीडियो देख जाएंगे सहम
  • मेक्सिको में मालगाड़ी ने डबल डेकर बस को टक्कर मार दी, हादसे में 10 की मौत
  • हादसे में कुल 41 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है
  • रेलवे क्रॉसिंग गेट्स बंद नहीं थे, गाड़ी आगे बढ़ी और मालगाड़ी बस को घसीटते हुए ल गई
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मेक्सिको:

मेक्सिको के सेंट्रल एरिया में एक दर्दनाक हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 41 अन्य घायल हो गए. ये दर्दनाक हादसा तब हुआ, जब एक मालगाड़ी ने डबल डेकर बस को टक्कर मार दी. यह दुर्घटना सोमवार को राजधानी मेक्सिको सिटी से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर उत्तर-पश्चिम में स्थित अटलाकोमुल्को शहर में हुई. इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है.

हादसे का खौफनाक वीडियो

स्थानीय मीडिया द्वारा प्रसारित सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बस रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी तेज़ रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी. वीडियो में क्रॉसिंग गेट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य वाहन रुके हुए थे और ट्रैक पार नहीं कर रहे थे. नागरिक सुरक्षा अधिकारी एड्रियन हर्नांडेज़ ने बताया, “कुल 41 लोग घायल हैं... और 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.”

पुलिस की गिरफ्त में ड्राइवर

इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि घायलों में से चार की हालत गंभीर है. सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में घायल यात्री बस से बाहर निकलते दिखाई दिए, जबकि घटनास्थल की तस्वीरों में बस की छत और पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आया. इस मामले में बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mexico Train-Bus Accident, Train Collision With Bus In Mexico, Mexico Accident Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com