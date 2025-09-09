मेक्सिको में बस से खतरनाक रफ्तार से टकराई ट्रेन, 10 की मौत, खौफनाक वीडियो देख जाएंगे सहम

मेक्सिको के सेंट्रल एरिया में एक दर्दनाक हादसे में कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई और 41 अन्य घायल हो गए. ये दर्दनाक हादसा तब हुआ, जब एक मालगाड़ी ने डबल डेकर बस को टक्कर मार दी. यह दुर्घटना सोमवार को राजधानी मेक्सिको सिटी से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर उत्तर-पश्चिम में स्थित अटलाकोमुल्को शहर में हुई. इस हादसे का वीडियो भी सामने आया है.

मालगाड़ी से टकराई डबल डेकर बस, 10 की मौत



#Mexico | #Video | #CCTVVideo pic.twitter.com/IggZua6KVM — NDTV India (@ndtvindia) September 9, 2025

हादसे का खौफनाक वीडियो

स्थानीय मीडिया द्वारा प्रसारित सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि बस रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश कर रही थी, तभी तेज़ रफ्तार ट्रेन ने उसे टक्कर मार दी. वीडियो में क्रॉसिंग गेट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, जबकि अन्य वाहन रुके हुए थे और ट्रैक पार नहीं कर रहे थे. नागरिक सुरक्षा अधिकारी एड्रियन हर्नांडेज़ ने बताया, “कुल 41 लोग घायल हैं... और 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है.”

पुलिस की गिरफ्त में ड्राइवर

इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि घायलों में से चार की हालत गंभीर है. सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में घायल यात्री बस से बाहर निकलते दिखाई दिए, जबकि घटनास्थल की तस्वीरों में बस की छत और पिछला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आया. इस मामले में बस चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है.