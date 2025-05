ब्रिटेन के लिवरपूर में इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीतने का जश्‍न मना रहे लिवरपूल के फैंस पर एक शख्‍स ने कार चढ़ा दी. पुलिस ने यह जानकारी दी है. साथ ही पुलिस ने बताया है कि इस मामले में एक ब्रिटिश व्‍यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. हालांकि अभी तक इस हादसे में कितने लोग घायल हैं. इस बारे में जानकारी सामने नहीं आई है. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्‍टार्मर ने एक सोशल मीडिया पोस्‍ट में घटनास्‍थल से सामने आए दृश्‍यों को भयावह बताया है.

इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर एक अपुष्ट वीडियो में एक कार तेजी से सड़क पर खड़े प्रशंसकों की भीड़ को टक्कर मारती नजर आती है. एक समय ऐसा लग रहा है कि वह भीड़ वाले इलाके से दूर जा रही है. इसके तुरंत बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों ने कार को घेर लिया, अन्य वीडियो में दिखाया गया है कि गुस्साए प्रशंसकों ने चालक तक पहुंचने की भी कोशिश की. कुछ लोगों को सड़क पर लेटे हुए देखा गया.

प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने एक्स पर अपनी एक पोस्‍ट में कहा कि दृश्य भयावह थे और वह घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं.

स्‍टार्मर ने सोशल मीडिया पर लिखा, उन्‍होंने कहा, "लिवरपूल में दृश्य भयावह हैं, मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जो घायल हुए हैं या प्रभावित हैं. मैं इस चौंकाने वाली घटना पर तुरंत और निरंतर प्रतिक्रिया के लिए पुलिस और आपातकालीन सेवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं."

