भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन, जलंधर से हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक ऐसा रहा सफर

पीएम नरेंद्र मोदी ने लॉर्ड स्वराज पॉल के निधन पर शोक जताया है. कहा, "यूके में उद्योग, परोपकार और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए उनके अटूट समर्थन को हमेशा याद किया जाएगा."

लॉर्ड स्वराज पॉल का निधन, 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
  • ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का लंदन में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, परिवार ने इसकी पुष्टि की.
  • स्वराज पॉल का जन्म पंजाब के जालंधर में हुआ था और वे 1960 के दशक में यूके आकर बसे थे.
  • लॉर्ड पॉल ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य थे और उद्योग, परोपकार में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते थे.
भारतीय मूल के दिग्गज ब्रिटिश उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल का गुरुवार, 21 अगस्त की शाम लंदन में निधन हो गया. वह 94 वर्ष के थे. पारिवारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है. ब्रिटेन स्थित कपारो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक लॉर्ड पॉल हाल ही में बीमार हो गए थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनके परिवार के सदस्यों के बीच उनका निधन हो गया. पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया है. 

पीएम मोदी  ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "श्री स्वराज पॉल जी के निधन से गहरा दुख हुआ. यूके में उद्योग, परोपकार और सार्वजनिक सेवा में उनके योगदान और भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए उनके अटूट समर्थन को हमेशा याद किया जाएगा. मुझे हमारी कई बातचीतें याद हैं. उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं. ॐ शांति."

जलंधर से ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक का सफर

ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स (अपने राज्यसभा जैसे) के मौजूदा सदस्य स्वराज पॉल का जन्म भारत के पंजाब राज्य के जालंधर में हुआ था. वह अपनी छोटी बेटी अंबिका के कैंसर के इलाज के लिए 1960 के दशक में यूके चले गए थे. लेकिन चार साल की उम्र में बेटी के निधन के बाद, उन्होंने एक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में अंबिका पॉल फाउंडेशन की स्थापना की, जिसने शिक्षा और स्वास्थ्य पहल के माध्यम से दुनिया भर में बच्चों और युवाओं की भलाई को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों का दान दिया.

लॉर्ड पॉल ने लंदन में बने अंबिका पॉल चिल्ड्रन जू में पिछले महीन ही आयोजित वार्षिक स्मरणोत्सव के दौरान अपनी बेटी को याद किया था. वहां उन्होंने कहा था "लंदन चिड़ियाघर वह जगह है जहां वह हमेशा सबसे ज्यादा खुश रहती थी.''  यह चिड़ियाघर अंबिका पॉल फाउंडेशन के प्रमुख लाभार्थियों में से एक है.

2015 में उन्होंने अपने बेटे अंगद पॉल और 2022 में अपनी पत्नी अरुणा को भी खो दिया था. उन्होंने उन दोनों की याद में भी इसी तरह के परोपकारी प्रयास शुरू किए थे. फरवरी 2023 में लंदन के ऐतिहासिक इंडियन जिमखाना क्लब में लेडी अरुणा स्वराज पॉल हॉल का उद्घाटन करते समय लॉर्ड पॉल ने कहा, "यह हॉल मेरी अद्भुत पत्नी को श्रद्धांजलि है, जिन्हें मैं बहुत याद करता हूं; हमारी शादी के 65 वर्षों के दौरान हमारे बीच कभी बहस नहीं हुई."

ब्रिटेन में भारतीय प्रवासियों के एक सक्रिय सदस्य, स्वराज पॉल ने हाल के महीनों में अपनी शारीरिक कमजोरी के बावजूद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भाग लेने की अपनी दैनिक दिनचर्या को बनाए रखा था.

अमीरों की लिस्ट में लगातार बना रहा नाम

वार्षिक 'संडे टाइम्स रिच लिस्ट' में उनका नाम नियमित रूप से शामिल होता था. इस साल उन्हें GBP 2 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ 81वें स्थान पर रखा गया था.  

उनका कंपनी कैपारो ब्रिटेन का हेडक्वाटर लंदन में है. यह कंपनी उत्तरी अमेरिका, भारत और मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन के साथ, 40 से अधिक साइटों से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है. उनके बेटे, आकाश पॉल, कपारो इंडिया के अध्यक्ष और कपारो समूह के डायरेक्टर हैं. पिछले साल, वॉल्वरहैम्प्टन यूनिवर्सिटी के चांसलर के रूप में, लॉर्ड पॉल ने व्यवसाय प्रशासन (बिजनेस एडमिनस्ट्रेशन) की सेवाओं के लिए आकाश पॉल को मानद (ऑनरेरी) डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था.

