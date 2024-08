इज़राइल ने कहा कि उसने अपने नागरिकों पर हिजबुल्लाह के हमले को रोकने के लिए "सेल्फ डिफेंस" के रूप में लेबनान के अंदर हमले किए हैं. सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने एक वीडियो बयान में कहा, "इन खतरों को दूर करने के लिए सेल्फ डिफेंस में, इज़राइली रक्षा बल लेबनान में आतंकी ठिकानों पर हमला कर रहा है, जहां से हिज़्बुल्लाह इज़रायल के नागरिकों पर अपने हमले शुरू करने की योजना बना रहा था."

“In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon, from which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians.”

Listen to an update from IDF Spokesperson, RAdm. Daniel Hagari, regarding Hezbollah’s plans to attack… pic.twitter.com/fKvbUVSmbT