'लॉरेंस बिश्नोई गैंग आतंकी संगठन घोषित हो,' कनाडा में एक और राज्य प्रमुख ने उठाई मांग, बताया क्यों खतरनाक

कनाडा के प्रांत अलबर्टा की प्रीमियर (मुख्यमंत्री की तरह) डेनिएल स्मिथ ने वहां की केंद्रीय सरकार से कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने का आग्रह किया है. इसके साथ डेनिएल स्मिथ लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ ऐसी मांग करने वाली कनाडाई नेताओं की फेहरिस्त में शामिल हो गई हैं.

सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, डेनिएल स्मिथ ने कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पहुंच "वैश्विक है, और इसका इरादा आपराधिक और हिंसक है" और इसकी गतिविधियां "कोई सीमा नहीं जानती हैं और किसी सीमा का सम्मान नहीं करती हैं." डेनिएल स्मिथ ने आगे कहा है, "लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क है जो हिंसा, जबरन वसूली, ड्रग्स की तस्करी और लक्षित हत्याओं के लिए जिम्मेदार है, यहां कनाडा में भी. इसकी पहुंच वैश्विक है, और इसका इरादा आपराधिक और हिंसक है."

प्रीमियर ने यह भी कहा कि बिश्नोई गैंग को औपचारिक रूप से आतंकवादी संगठन के रूप में नामित करने से उसके खिलाफ महत्वपूर्ण शक्तियां अनलॉक हो जाएंगी. उन्होंने कहा, "प्रांतीय और नगरपालिका स्तर की कानून लागू कराने वाली एजेंसियों को (गैंग के) ऑपरेशन को प्रभावी ढंग से बाधित करने और हमारे लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरणों और संसाधनों तक पहुंचने की इजाजत मिल जाएगी."

The Lawrence Bishnoi Gang is a transnational criminal network responsible for violence, extortion, drug trafficking and targeted killings, including here in Canada. Its reach is global, and its intent is criminal and violent.



