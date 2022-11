"मेरी टीम का आखिरी ट्वीट..." नौकरी जाने के बाद ट्विटर के पूर्व सोशल चीफ ने ऐसे किया साइन आउट

अल्फोंजो टेरेल ने फोन्ज़ नामक अपने हैंडल से लिखा, "इसे ट्वीट करने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन यह है - मेरी टीम का आखिरी ट्विटर ट्वीट और मैं आप सभी को प्यार करता हूं. जीवन भर के सम्मान के लिए धन्यवाद."

उन्होंने ट्वीट को हैशटैग "वन टीम" के साथ समाप्त किया. इसे बर्खास्त किए गए ट्विटर कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है.

टेरेल ने अपनी टीम को भी ट्वीट थ्रेड में टैग किया. उन्होंने कहा कि वह "कुछ नया बनाना चाहते हैं और सामाजिकता के अगले युग का निर्माण" करना चाहते हैं. माइक्रोब्लॉगिंग साइट के नए मालिक एलन मस्क ने स्टाफ की छंटनी के कदम को सही ठहराते हुए कहा कि जब कंपनी को रोजाना लाखों डॉलर का नुकसान हो रहा था, तो उसका कोई विकल्प नहीं था. उन्होंने कहा, "बाहर निकलने वाले सभी लोगों को 3 महीने के डिजयूनियन की पेशकश की गई थी, जो कानूनी रूप से आवश्यक से 50% अधिक है."

ट्विटर ने भारत में अपने 200 से अधिक कर्मचारियों में से ज्यादातर को निकाल दिया है. सूत्रों ने कहा कि छंटनी इंजीनियरिंग, बिक्री और विपणन और संचार टीमों में है.

कंपनी से निकाले गए लोग कर रहे हैं ट्वीट भारत में ट्विटर की कम्युनिकेशन टीम को लीड कर रहीं पल्लवी वालिया ने ट्वीट किया और कहा है- "#AlwaysATweepNeverATwit that's it that's the tweet!" उनका ट्वीट एलन मस्क पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है, जिन्होंने पिछले हफ्ते ट्विटर खरीदने के बाद कुछ दिनों के लिए अपने ट्विटर बायो को बदला था और 'चीफ ट्विट' लिखा था.

क्लाइंट अकाउंट मैनेजर रहीं शिफालिका योगी ने ट्वीट किया- 'इस टीम और संगठन का हिस्सा बनना एक सम्मान की बात है. आप लोगों को अपने सहयोगियों और दोस्तों के के रूप में बुलाने के लिए कंपनी के बहुत आभारी हैं. ये एक अमेजिंग राइड रही है.'

