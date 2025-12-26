विज्ञापन
लंदन में पार्टी कर रही 'भगोड़ा जोड़ी' माल्या-ललित की वापसी कब? जानें सरकार ने क्या बताया

ललित मोदी ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया था. यह वीडियो विजय माल्या के जन्मदिन की पार्टी का था, जिसमें ललित मोदी ने माल्या के साथ खुद को 'भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े' बताते हुए कटाक्ष किया था.

लंदन में पार्टी कर रही 'भगोड़ा जोड़ी' माल्या-ललित की वापसी कब? जानें सरकार ने क्या बताया
भगोड़ों को वापस लाने पर विदेश मंत्रालय का बयान.
  • भारत सरकार उन सभी भगोड़े व्यक्तियों को वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध और ठोस प्रयास कर रही है.
  • विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मामले में कई देशों के साथ बातचीत जारी होने की जानकारी दी.
  • ललित मोदी ने माल्या के जन्मदिन पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर एजेंसियों को चिढ़ाने की कोशिश की थी.
नई दिल्ली:

भगोड़े कारोबारी ललिति मोदी और विजय माल्या को भारत वापस लाने में देरी क्यों हो रही है और उनको कब तक वापस लाया जाएगा. इस मामले पर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी. एक पत्रकार ने उनसे ललित मोदी के उस वीडियो को लेकर सवाल पूछा था, जो उसने हालही में जारी किया था. वीडियो में वह माल्या संग कहता नजर रहा था कि हां हम भगोड़े हैं. पत्रकार ने पूछा कि ऐसा लग रहा है कि वे जानबूझकर भारतीय एजेंसियों को चिढ़ा रहे हैं. इस मामले में क्या स्थिति है. क्या एजेंसियां मामले में कोई ढील दे रही हैं या फिर क्यों देरी हो रही है. इसे लेकर क्या अपडेट है.

ये भी पढ़ें- लंदन में बैठकर भारत को चिढ़ा रहे ललित मोदी और विजय माल्या, सोशल मीडिया पर लोगों ने उड़ाईं धज्जियां

भगोड़ों को वापस लाने के लिए क्या कर रही सरकार?

इस सवाल के जवाब में रणधीर जायसवाल ने कहा कि जो भी भगोड़े हैं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है जो भी हमारे कानून से भागे हैं भागे हुए लोग हैं, उनको हम वापस लाएंगे. इस मामले में कई देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है. और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस मामले पर पूरी तरह से ठोस हैं और प्रतिबद्ध हैं कि उनको वापस लाया जाए.

ललित मोदी ने माल्या संग शेयर किया था वीडियो

बता दें कि हाल ही में ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो जारी किया था. यह वीडियो विजय माल्या के जन्मदिन की पार्टी का था, जिसमें ललित मोदी भी मौजूद थे. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ललित मोदी ने खुद इस वीडियो को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और उसमें माल्या के साथ खुद को 'भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े' बताते हुए कटाक्ष किया था.

भगोड़ों पर विदेश मंत्रालय का बयान

ललित मोदी वीडियो में हंसते हुए कहते है कि 'हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'चलिए, मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे इंटरनेट पर फिर से तहलका मच जाए… जलन से अपना दिल चीर लो.' इस मामले पर अब भारत सरकार का कहना है कि उनको वापस लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.

