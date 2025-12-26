लंदन में पार्टी कर रही 'भगोड़ा जोड़ी' माल्या-ललित की वापसी कब? जानें सरकार ने क्या बताया

भगोड़े कारोबारी ललिति मोदी और विजय माल्या को भारत वापस लाने में देरी क्यों हो रही है और उनको कब तक वापस लाया जाएगा. इस मामले पर पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी. एक पत्रकार ने उनसे ललित मोदी के उस वीडियो को लेकर सवाल पूछा था, जो उसने हालही में जारी किया था. वीडियो में वह माल्या संग कहता नजर रहा था कि हां हम भगोड़े हैं. पत्रकार ने पूछा कि ऐसा लग रहा है कि वे जानबूझकर भारतीय एजेंसियों को चिढ़ा रहे हैं. इस मामले में क्या स्थिति है. क्या एजेंसियां मामले में कोई ढील दे रही हैं या फिर क्यों देरी हो रही है. इसे लेकर क्या अपडेट है.

भगोड़ों को वापस लाने के लिए क्या कर रही सरकार?

इस सवाल के जवाब में रणधीर जायसवाल ने कहा कि जो भी भगोड़े हैं, भारत सरकार प्रतिबद्ध है जो भी हमारे कानून से भागे हैं भागे हुए लोग हैं, उनको हम वापस लाएंगे. इस मामले में कई देशों के साथ हमारी बातचीत चल रही है. और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम इस मामले पर पूरी तरह से ठोस हैं और प्रतिबद्ध हैं कि उनको वापस लाया जाए.

Weekly Media Briefing by the Official Spokesperson (December 26, 2025)

https://t.co/toMfFfHzQk — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) December 26, 2025

ललित मोदी ने माल्या संग शेयर किया था वीडियो

बता दें कि हाल ही में ललित मोदी ने सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो जारी किया था. यह वीडियो विजय माल्या के जन्मदिन की पार्टी का था, जिसमें ललित मोदी भी मौजूद थे. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ललित मोदी ने खुद इस वीडियो को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया और उसमें माल्या के साथ खुद को 'भारत के दो सबसे बड़े भगोड़े' बताते हुए कटाक्ष किया था.

'हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं...'



भगोड़े Vijay Malya के साथ दाँत फाड़-फाड़कर हँसकर ये कहते हुए Lalit Modi को रत्ती भर भी शर्म नहीं pic.twitter.com/SIQMUsLYS9 — khushmush (@khush_mush) December 23, 2025

भगोड़ों पर विदेश मंत्रालय का बयान

ललित मोदी वीडियो में हंसते हुए कहते है कि 'हम दो भगोड़े हैं, भारत के सबसे बड़े भगोड़े. पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'चलिए, मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे इंटरनेट पर फिर से तहलका मच जाए… जलन से अपना दिल चीर लो.' इस मामले पर अब भारत सरकार का कहना है कि उनको वापस लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है.