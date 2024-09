VIDEO: नाचो-नाचो अंदाज में कमला हैरिस का समर्थन, लोगों को खूब पसंद आ रहा ये इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग

अमेरिकी राष्ट्रपति पद का जो रसूख दुनियाभर में है, वैसे दुनिया में किसी और का नहीं होता. यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में शुमार किया जाता है. जब बात इतने शक्तिशाली पद की हों तो यकीनन इसके लिए होने वाले चुनाव पर भी सभी की नजरें टिकी होगी. अब जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, ऐसे में इलेक्शन कैंपेन भी जोर पकड़ चुका है. इलेक्शन कैंपेन के लिए कई क्रिएटिव तरीके खोजे जा रहे हैं, ताकि वोटर्स को लुभाया जा सकें.

Excited to share the release of our new music video, 'Nacho Nacho,' supporting @VP Kamala Harris for President! Let's mobilize and turn out the South Asian vote in key battleground states @DNC @CNN @ABC @maddow @aajtak @ndtvindia @IndiaToday @republic pic.twitter.com/x92vns4gH8