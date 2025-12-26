विज्ञापन
विशेष लिंक

जापान के मिशिमा में चाकू से हमला, 14 घायल, लिक्विड का स्प्रे भी किया गया

क्योडो न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये घटना टोक्यो के पश्चिम मिशिमा में एक रबर फैक्ट्री में हुई है. जहां एक शख्स ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया.इस घटना में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है. 

Read Time: 2 mins
Share
जापान के मिशिमा में चाकू से हमला, 14 घायल, लिक्विड का स्प्रे भी किया गया
पुलिस ने अभी तक एक शख्स को हिरासत में लिया है

जापान के मिशिमा में एक शख्स ने चाकू से हमला कर 14 लोगों को घायल कर दिया है. घटना मिशिमा में एक फैक्ट्री में हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने इस हमले के बाद एक लिक्विड का भी छिड़काव किया है. 

क्योडो न्यूज एजेंसी के मुताबिक ये घटना टोक्यो के पश्चिम मिशिमा में एक रबर फैक्ट्री में हुई है. जहां एक शख्स ने लोगों पर चाकू से हमला कर दिया.इस घटना में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया है. फिलहाल मामले की जांच चल रही है. 

  • मध्य जापान के एक कारखाने में शुक्रवार को चाकू से हमला किए जाने की घटना में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
  • क्योदो समाचार एजेंसी और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स ने बताया कि तोक्यो के पश्चिम में शिजुओका प्रांत के मिशिमा शहर स्थित रबड़ फैक्टरी में एक व्यक्ति ने चाकू से कई लोगों पर हमला किया.
  • एजेंसी ने स्थानीय अग्निशमन विभाग के अधिकारियों के हवाले से बताया कि आठ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
  • क्योदो के अनुसार, हमलावर को कारखाने में ही हिरासत में ले लिया गया. घायलों की हालत समेत अन्य कोई जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है.

AFP के अनुसार शिज़ुओका क्षेत्र के मिशिमा शहर में अग्निशमन विभाग के एक अधिकारी तोमोहारू सुगियामा ने बताया कि अभी तक 14 लोगों को इलाज के लिए पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Knife Attack In Japan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com