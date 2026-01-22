'शी जिनपिंग और पुतिन के साथ हमेशा बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं ': दावोस में बोले ट्रंप

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की जमकर तारीफ की और कहा कि वो एक अविश्वसनीय आदमी हैं. जिन्होंने अद्भुत चीजें हासिल की हैं और हर कोई उनकी बहुत इज्जत करता है. ट्रंप ने कहा कि उन्होंने शुरू में COVID-19 को "चाइना वायरस" कहा था, लेकिन इसे बदलने का फैसला किया. क्योंकि नाम को लेकर कोई मुद्दा बनाने की कोई वजह नहीं है. इसके अलावा ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे अच्छे रिश्ते को फिर से दोहराया.

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 56वें ​​सालाना समिट में बोलते हुए ट्रंप ने कहा, "प्रेसिडेंट शी और प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मेरे हमेशा बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं. चीन के राष्ट्रपति शी एक कमाल के आदमी हैं. उन्होंने जो किया है वह कमाल का है. सब उनकी बहुत इज्ज़त करते हैं. COVID की वजह से इसमें बहुत रुकावट आई.

अप्रैल में चीन की यात्रा पर जाएंगे ट्रंप

इस बीच, TASS की रिपोर्ट के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप अप्रैल में चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं. TASS के मुताबिक, वेनेजुएला के हालात पर ऑयल एग्जीक्यूटिव्स के साथ मीटिंग में उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति शी के साथ मेरी अच्छी बनती है. मैं अप्रैल में चीन जाऊंगा."

अक्टूबर में शी जिनपिंग के साथ फ़ोन पर बात करने के बाद, ट्रंप ने कहा था कि वह अप्रैल 2026 में चीन जाने का प्लान बना रहे हैं. उन्होंने कहा था कि चीन के राष्ट्रपति इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट विज़िट करेंगे.

US ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने नवंबर की शुरुआत में कहा था कि ट्रंप और शी 2026 में चार मीटिंग कर सकते हैं. दो सरकारी दौरों के अलावा, नेता फ्लोरिडा के डोरल में ग्रुप ऑफ़ ट्वेंटी इवेंट्स और चीन के शेनझेन में एशिया-पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन (APEC) फोरम के दौरान बातचीत कर सकते हैं.