दुनिया की बड़ी खबरें: ट्रंप के हमलावर को उम्रकैद, आबे मर्डर केस में नई अपील, गाजा में 7 बच्चों समेत 24 की मौत

- उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वैश्विक खनिज आपूर्ति सुरक्षा के लिए प्रेफरेंशियल ट्रेड ज़ोन बनाने का प्रस्ताव रखा.
- गाजा में इजरायली हमलों में सात बच्चों समेत चौबीस फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें एक मेडिकल कर्मी भी शामिल था.
- भारत ने क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल में निर्णय लेने वाले देश के रूप में अपनी कूटनीतिक स्थिति मजबूत की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?हमें बताएं।
- वाशिंगटन में आयोजित पहले 'क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल' की मेजबानी के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने वैश्विक खनिज आपूर्ति श्रृंखला को लेकर एक महत्वपूर्ण विजन साझा किया. उन्होंने बाहरी देशों की दखलंदाजी और आपूर्ति में होने वाली रुकावटों से महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित रखने के लिए एक 'प्रेफरेंशियल ट्रेड ज़ोन' बनाने का प्रस्ताव रखा. वेंस ने जोर दिया कि इस विशेष व्यापार क्षेत्र के जरिए मित्र देशों के बीच खनिजों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जा सकेगी.
- हेल्थ अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को गाजा में इजरायली टैंकों की गोलाबारी और हवाई हमलों में सात बच्चों सहित 24 फिलिस्तीनी मारे गए. यह हिंसा इस इलाके में लगभग चार महीने पुराने सीजफायर को कमजोर करने वाली ताजा घटना है. हेल्थ अधिकारियों ने बताया कि मरने वालों में एक मेडिकल कर्मी भी शामिल था, जो खान यूनिस शहर में एक हमले के पीड़ितों की मदद करने के लिए पहुंचा था और उसी जगह पर हुए दूसरे हमले में मारा गया.
- वॉशिंगटन, डीसी में आयोजित 'क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल' के दौरान एक ऐतिहासिक दृश्य सामने आया, जब भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अन्य वैश्विक नेताओं के साथ "फैमिली फोटो" के लिए खड़े हुए. यह केवल एक औपचारिक तस्वीर नहीं थी, बल्कि वैश्विक सप्लाई चेन को सुरक्षित करने वाले देशों के एक विशिष्ट समूह में भारत की औपचारिक और रणनीतिक एंट्री का शक्तिशाली प्रतीक है. यह क्षण भारत की कूटनीतिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि अब भारत खनिज क्षेत्र में मात्र एक 'ऑब्ज़र्वर' (पर्यवेक्षक) की भूमिका से ऊपर उठकर एक 'निर्णय लेने वाले' देश के रूप में स्थापित हो गया है.
- एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एक स्थानीय अधिकारी ने बुधवार को बताया कि यूक्रेन के निप्रॉपेट्रोस क्षेत्र पर एक रूसी ड्रोन हमले में दो लोग मारे गए. यह तब हो रहा है जब दोनों देश अबू धाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में शांति वार्ता शुरू करने वाले हैं. क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख मायकोला लुकाशुक ने टेलीग्राम पर कहा, सिनेलनीकिव्स्की जिले पर हुए हमले में "एक 68 वर्षीय महिला और एक 38 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई".
- फ्लोरिडा के एक गोल्फ कोर्स में वर्ष 2024 में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या के प्रयास के मामले में दोषी रयान राउथ को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. अमेरिकी जिला न्यायाधीश एलीन कैनन ने फोर्ट पियर्स की अदालत में यह फैसला सुनाया. गौरतलब है कि सजा सुनाए जाने के दौरान अदालत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, क्योंकि सितंबर में दोषी करार दिए जाने के तुरंत बाद राउथ ने खुद को चाकू मारने की कोशिश की थी, जिससे अदालत कक्ष में हड़कंप मच गया था. सुनवाई के दौरान सहायक अमेरिकी अटॉर्नी जॉन शिपली ने राउथ के कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतंत्र पर प्रहार बताया. उन्होंने न्यायाधीश से कहा कि अमेरिकी लोकतंत्र तब विफल हो जाता है जब व्यक्ति अपनी पसंद के उम्मीदवारों को रास्ते से हटाने के लिए खुद हथियार उठा लेते हैं. दूसरी ओर, राउथ के बचाव पक्ष के वकील मार्टिन एल. रोथ ने दलील दी कि दोषी ने अंततः गोली न चलाने का विकल्प चुना था, लेकिन अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए इसे अस्वीकार्य माना और उसे जीवनभर जेल में रहने की सजा सुनाई.
- ओवल ऑफिस में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सीएनएन संवाददाता कैटलान कॉलिन्स के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली. जब कॉलिन्स ने एपस्टीन फाइलों के विवादित पहलुओं और न्याय विभाग द्वारा महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाने (एडिट करने) पर सवाल किया, तो ट्रंप ने इसका जवाब देने के बजाय पत्रकार की शैली और उनके संस्थान पर सीधा हमला बोल दिया. ट्रंप ने कॉलिन्स को "सबसे खराब पत्रकार" और सीएनएन को एक "बेईमान संगठन" करार देते हुए उनकी जमकर आलोचना की. संवाददाता ने जब एपस्टीन मामले के पीड़ितों को न्याय न मिलने के संबंध में ट्रंप की राय जाननी चाही, तो राष्ट्रपति ने निजी टिप्पणी करते हुए कहा कि उन्होंने दस सालों में कभी पत्रकार के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी. ट्रंप ने आरोप लगाया कि उनकी इस 'गंभीरता' की वजह उनका झूठ है और उन्हें अपने संस्थान के लिए शर्मिंदा होना चाहिए. राष्ट्रपति के इस आक्रामक रुख ने एक बार फिर उनके और मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों के बीच चल रहे तनावपूर्ण रिश्तों को चर्चा में ला दिया है.
- एनवीडिया के सीईओ जेन्सेन हुआंग ने कहा कि डेटा सेंटर जैसे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट के भारतीय बाजार में आने पर पैदा हुए रोजगारों के "अविश्वसनीय" पैमाने को फिर से सृजित कर सकते हैं. उनकी यह टिप्पणी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट 2026 के दौरान की गई उस घोषणा के कुछ दिनों बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में निर्मित डेटा सेंटरों का उपयोग करने वाली किसी भी विदेशी कंपनी को 2047 तक कर छूट दी जाएगी.
- जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या करने के दोषी बंदूकधारी ने अपनी आजीवन कारावास की सजा के खिलाफ अपील की है, उसके वकील ने बुधवार को एएफपी को बताया. 45 वर्षीय तेत्सुया यामागामी को दो सप्ताह पहले नारा जिला न्यायालय में दोषी पाया गया था और एक खुले चुनावी अभियान कार्यक्रम के दौरान आबे की हत्या करने के लिए घर में बनी बंदूक का इस्तेमाल करने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. अदालत द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष के वकील मासाकी फुरुकावा ने एएफपी को बताया, "आज मैंने अपील करने के लिए याचिका दायर की है."
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक “बेहद उत्कृष्ट” और व्यापक बातचीत हुई, जिसमें व्यापार, सुरक्षा, वैश्विक राजनीति और ऊर्जा समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई. ट्रंप ने इसे अमेरिका-चीन संबंधों के लिए अगले तीन वर्षों में सकारात्मक दिशा का संकेत बताया. ट्रंप के मुताबिक, यह बातचीत “लंबी और गहन” रही और इसमें व्यापार, सैन्य सहयोग, चीन की उनकी प्रस्तावित अप्रैल यात्रा, ताइवान, रूस-यूक्रेन युद्ध, ईरान की स्थिति और दोनों देशों के बीच ऊर्जा सहयोग जैसे विषय शामिल रहे.
- रेड क्रॉस के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि नाइजीरिया के क्वारा राज्य में बंदूकधारियों ने हाल के महीनों में देश में हुए सबसे घातक हमलों में से एक में कम से कम 162 लोगों की हत्या कर दी.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं