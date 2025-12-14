विज्ञापन
भारत में रह रहे यहूदी भी आतंकियों के निशाने पर, दिल्ली-बेंगलुरु को लेकर हाई अलर्ट जारी

खुफिया विभाग के अलर्ट को देखते हुए, दिल्ली और बेंगलुरु में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. दोनों शहरों में यहूदी पूजा स्थलों, इजराइली संस्थानों के आस-पास निगरानी रखी जा रही है.

ऑस्ट्रेलिया के फेमस बोंडी बीच (Bondi Beach) पर रविवार को दो हमलावरों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में भगदड़ मच गई. इस मास शूटिंग में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है. इसी बीच भारत में खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा और गंभीर अलर्ट जारी किया है. इस अलर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली और तकनीकी केंद्र बेंगलुरु की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है.

दिल्ली-बेंगलुरु हाई अलर्ट पर

खुफिया विभाग के इस बड़े अलर्ट में विशेष रूप से यह चेतावनी दी गई है कि भारत में रह रहे यहूदी समुदाय के लोग सीधे तौर पर आतंकियों के निशाने पर हैं. भारत में मौजूद इजराइली नागरिक और उनके परिवार के सदस्य, जिनमें उनके बच्चे भी शामिल हैं, आतंकी संगठनों के निशाने पर हैं. अलर्ट में यह भी जिक्र किया है कि इजराइली डेलिगेशन के बच्चों के स्कूल और उन बच्चों पर भी हमले की साजिश रची जा रही है.

सुरक्षा कड़ी, एजेंसियां अलर्ट

इस बड़े खतरे को देखते हुए, दिल्ली और बेंगलुरु में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. दोनों शहरों में यहूदी पूजा स्थलों, इजराइली संस्थानों और उन आवासीय क्षेत्रों के आस-पास निगरानी रखी जा रही है, जहां इजराइली परिवार रहते हैं. स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुफिया विभाग और स्थानीय पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं.

ऑस्ट्रेलिया में मास शूटिंग की घटना "हनुक्का बाय द सी" नामक एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान हुई, जिसमें सैकड़ों परिवार शामिल थे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, काले कपड़ों में दो हमलावरों ने पुल से या आसपास से अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई और लोग जान बचाकर भागने लगे. न्यू साउथ वेल्स पुलिस के अनुसार, इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई.

