ऑस्ट्रेलिया बॉन्डी बीच घटना: भारत ने की कड़ी निंदा, पीएम मोदी बोले, हम ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़े

ऑस्ट्रेलिया में घटी इस बड़ी घटना को देखते हुए दिल्ली और बेंगलुरु में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. दोनों शहरों में यहूदी पूजा स्थलों, इजराइली संस्थानों के आस-पास निगरानी रखी जा रही है.

पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर हुई मास शूटिंग की कड़ी निंदा की. यह हमला यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन उत्सव मना रहे लोगों को निशाना बनाकर किया गया था. प्रधानमंत्री ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है और आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई में ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है.

पीएम मोदी ने आगे कहा, "बॉन्डी बीच, ऑस्ट्रेलिया में आज यहूदी त्योहार हनुक्का के पहले दिन उत्सव मना रहे लोगों को निशाना बनाकर किए गए भयावह आतंकवादी हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं. इस दुख की घड़ी में, हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं"

10 लोगों की मौत की खबर

ऑस्ट्रेलिया के फेमस बोंडी बीच (Bondi Beach) पर रविवार को दो हमलावरों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में भगदड़ मच गई. इस मास शूटिंग में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है. ये घटना "हनुक्का बाय द सी" नामक एक सामुदायिक कार्यक्रम के दौरान हुई, जिसमें सैकड़ों परिवार शामिल थे. 

भारत में एजेंसियां अलर्ट पर

इस बड़ी घटना को देखते हुए, दिल्ली और बेंगलुरु में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. दोनों शहरों में यहूदी पूजा स्थलों, इजराइली संस्थानों और उन आवासीय क्षेत्रों के आस-पास निगरानी रखी जा रही है, जहां इजराइली परिवार रहते हैं. स्कूल जाने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खुफिया विभाग और स्थानीय पुलिस मिलकर काम कर रहे हैं.

