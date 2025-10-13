आंखों में आंसू और लिपट पड़े... देखिए जब 738 दिन बाद हमास की कैद से छूटे इजरायली बंधक

आप पूरा इजरायल जश्न मना रहा है, दिवाली सा त्योहार मना रहा है. जश्न हो भी क्यों नहीं. 738 दिनों के बाद हमास की कैद से 20 इजरायली बंधक अब रिहा हो चुके हैं. इन बंधकों को 2 बैच में रिहा किया गया है- पहले बैच में 7 बंधक और दूसरे बैच में 13 बंधक. पहले बैच के बंधकों की रिहाई के बाद इजरायल के विदेश मंत्रालय ने कुछ देर बाद रिहा बंधकों की तस्वीर शेयर की. तस्वीरों में रिहाई के बाद सैनिकों से मिलते हुए इन्हें देखा जा सकता है. वो गले से लिपटते दिख रहे हैं, उनकी आंखों में अपनों के पास लौटने का सुकून दिख रहा है. अपने प्रियजनों से मिलने से पहले इनकी चिकित्सा जांच हुई है.

For the first time in two years, Gali, Ziv, Eitan, Matan, Guy & Alon are safe - back in Israel, surrounded by love.

We've waited for you for so long.

There's no greater joy than saying: Welcome 🇮🇱home. pic.twitter.com/IftIUgeuZj — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 13, 2025

तस्वीरों में बर्मन बंधु गले मिलते दिखे, तो गिल्बोआ-डाला को भी इजरायली सैनिकों से मिलते देखा गया. दो साल पहले वह नोवा उत्सव में थे, जहां गाजा से कुछ ही मील दूर अपने भाई के साथ जश्न मना रहे थे. इसके तुरंत बाद, हमास ने उनका अपहरण कर लिया था. इनमें एतान मोर भी थे, जो अक्टूबर 2023 में दक्षिणी इजरायल पर हमास के नेतृत्व वाले हमले के दौरान नोवा म्यूजिक फेस्टिवल में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहे थे, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए थे और 251 को बंधक बना लिया गया था.

कुल मिलाकर, 7 अक्टूबर 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के नेतृत्व वाले घातक हमले के दौरान अपहृत 20 जीवित बंधकों को आज रिहा किया गया है. हमास को 26 मृत बंधकों के शवों को भी सौंपना है. हालांकि यह काम कबतक होगा, इसकी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है. बंधकों के बदले इजरायल 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और 1,700 बंदियों को सौंप देगा.

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजरायल पहुंच चुके हैं. यहां इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने रेड कार्पेट पर उनका स्वागत किया. ट्रंप आज आजाद हुए हमास बंधकों से मुलाकात कर सकते हैं. हर्जोग के कार्यालयानुसार ट्रंप का स्वागत करते हुए, राष्ट्रपति हर्जोग ने कहा, "ब्लेस्ड आर द पीसमेकर्स." बाद में एक्स पोस्ट के में लिखा, "इजरायल आपका बहुत प्यार और कृतज्ञता के साथ स्वागत करता है! हमारे बंधकों को घर वापस लाने के लिए आपने जो कुछ भी किया है, उसके लिए धन्यवाद! हमारे क्षेत्र में भविष्य को लेकर आपकी प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद! ईश्वर इजरायल का भला करे! ईश्वर अमेरिका का भला करे!"