इजरायल ने उड़ाया अयातुल्ला खामेनेई का विमान, तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को किया टारगेट

ईरान‑इजरायल युद्ध के बीच इजरायल ने सोमवार तड़के तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर एक बड़ा और प्रतीकात्मक प्रहार किया. इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने दावा किया है कि उसकी वायुसेना ने वह अधिकारिक विमान नष्ट कर दिया है, जिसका इस्तेमाल ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई, शीर्ष शासन अधिकारियों और सैन्य नेतृत्व द्वारा किया जाता था.

IDF के अनुसार, यह विमान ईरानी शासन के लिए सैन्य खरीद, क्षेत्रीय सहयोगी देशों (Axis) के साथ समन्वय और उच्च स्तरीय घरेलू व अंतरराष्ट्रीय यात्राओं का मुख्य साधन था. हमले का उद्देश्य ईरान के नेतृत्व की कमान‑एंड‑कंट्रोल क्षमता को कमजोर करना था.

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हमला कैसे हुआ?

अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों के अनुसार, हमला रात के समय चलाए गए हवाई अभियान का हिस्सा था. मेहराबाद एयरपोर्ट तेहरान के सबसे पुराने और सैन्य‑नागरिक संयुक्त उपयोग वाले ठिकानों में से एक है. इसपर पहले भी कई संवेदनशील संपत्तियां तैनात रही हैं. इजरायल ने कंफर्म किया कि इस स्ट्राइक में टारगेट किया गया विमान पूरी तरह 'डिस्मेंटल' कर दिया गया है और इसे ईरान के नेतृत्व के लिए एक रणनीतिक झटका बताया.

कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि इसी एयरपोर्ट पर IRGC के कुल 16 विमानों को भी पहले किए गए हमलों में नष्ट किया गया था.

ईरान के लिए यह प्रहार क्यों बड़ा है?

नष्ट किया गया विमान सिर्फ परिवहन साधन नहीं था. यह ईरान की क्षेत्रीय प्रभाव नीति, सैन्य सौदों, और विदेशों में संचालित 'Axis' नेटवर्क का केंद्रीय नर्व‑सेंटर माना जाता था.

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IDF का दावा है कि इस विमान के नष्ट होने से ईरान की लीडरशिप कोऑर्डिनेशन क्षमता, भविष्य की सैन्य पुनर्निर्माण योजना और 'Axis देशों' के साथ उसकी कूटनीतिक‑सैन्य गतिविधियां गंभीर रूप से प्रभावित होंगी.

इजरायल ने चेतावनी भी दी है कि वह ईरानी सैन्य उपयोग वाले किसी भी वाहन, प्लेटफॉर्म या हवाई संपत्ति को पूरे ईरान में टारगेट करना जारी रखेगा.

मेहराबाद एयरपोर्ट क्यों है रणनीतिक?

मेहराबाद एयरपोर्ट तेहरान का प्रमुख घरेलू हवाई अड्डा है. साथ ही ईरानी वायुसेना की संपत्तियों का मुख्य केंद्र भी है और IRGC तथा शासन के उच्च अधिकारियों का आवागमन यहीं से होता रहा है. इस एयरपोर्ट को निशाना बनाना इजरायल की उन कोशिशों का संकेत है, जिनमें वह ईरान की लीडरशिप, लॉजिस्टिक्स और सैन्य ढांचे पर गहरे कट लगाने की रणनीति अपना रहा है.

ईरान की प्रतिक्रिया क्या होगी?

ईरान ने पहले भी मेहराबाद पर हुए हमलों को कायराना कृत्य बताते हुए बदला लेने की चेतावनी दी थी. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अऱाघची का बयान था कि ऐसे हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा. विशेषज्ञों का मानना है कि इस हमले से ईरान अपनी हवाई सुरक्षा और नेतृत्व के आवागमन सिस्टम को और गुप्त तथा संरक्षित करने की कोशिश करेगा.