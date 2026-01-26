विज्ञापन
इजरायल ने बंधक बनाए गए अपने आखिरी नागरिक का शव बरामद किया, गाजा के लिए जानिए क्यों राहत

इजरायल और हमास पर वाशिंगटन सहित युद्धविराम मध्यस्थों का दबाव था कि वे अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम के दूसरे चरण में प्रवेश करें, जो 10 अक्टूबर को लागू हुआ था.

  • इजरायली सेना ने गाजा में अंतिम बंधक रान गिविली के शव को बरामद कर लिया है, जो युद्ध विराम के लिए महत्वपूर्ण है
  • प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने सभी बंधकों की वापसी को एक बड़ी उपलब्धि बताया और परिवारों को वादा पूरा किया
  • गिविली की खोज पूरी होने के बाद राफा क्रॉसिंग को खोलने की योजना है, जो गाजा और मिस्र को जोड़ती है
इजरायल की सेना ने सोमवार को घोषणा की कि गाजा में अंतिम बंधक का शव बरामद कर लिया गया है. इससे अब इजरायल-हमास युद्ध को विराम देने वाले युद्धविराम के अगले चरण का रास्ता मिल गया है. रान गिविली के शव मिलने और उनकी पहचान होने की घोषणा इजरायल सरकार द्वारा उत्तरी गाजा के एक कब्रिस्तान में शवों का पता लगाने के लिए सेना द्वारा चलाए जा रहे बड़े पैमाने पर चलाए अभियान के एक दिन बाद हुई.

नेतन्याहू ने क्या कहा

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे इजरायल और उसके सैनिकों के लिए एक अविश्वसनीय उपलब्धि बताया और इजरायली मीडिया से कहा, "मैंने वादा किया था कि हम सभी को घर वापस लाएंगे और हम सभी को घर वापस ले आए हैं." उन्होंने कहा कि गिविली, जो 7 अक्टूबर, 2023 को हमास के नेतृत्व वाले हमले में मारे गए थे, जिसने युद्ध को जन्म दिया, गाजा ले जाए गए पहले लोगों में से थे.

गाजा युद्धविराम के पहले चरण का एक अहम हिस्सा सभी बचे हुए बंधकों, चाहे वे जीवित हों या मृत, की वापसी रही है, और गिविली के परिवार ने इजरायल सरकार से आग्रह किया था कि जब तक उनके अवशेष बरामद और वापस नहीं कर दिए जाते, तब तक दूसरे चरण में प्रवेश न किया जाए.

गाजा को राहत मिलेगी

नेतन्याहू के कार्यालय ने रविवार को कहा कि गिविली की खोज पूरी होने के बाद इजरायल गाजा और मिस्र के बीच राफा क्रॉसिंग खोल देगा, जिसे फिलिस्तीनी दुनिया से जुड़ने का अपना जीवन मार्ग मानते हैं. मई 2024 से यह क्रॉसिंग लगभग बंद ही रहा है, सिवाय 2025 की शुरुआत में थोड़े समय के लिए.

इजरायल और हमास पर वाशिंगटन सहित युद्धविराम मध्यस्थों का दबाव था कि वे अमेरिका की मध्यस्थता से हुए युद्धविराम के दूसरे चरण में प्रवेश करें, जो 10 अक्टूबर को लागू हुआ था.

इजरायल ने बार-बार हमास पर अंतिम बंधक की रिहाई में देरी करने का आरोप लगाया था. हमास ने कहा कि उसने गिविली के अवशेषों के बारे में सभी जानकारी दे दी है और इजरायल पर गाजा के उन क्षेत्रों में खोज प्रयासों में बाधा डालने का आरोप लगाया है, जो इजरायली सैन्य नियंत्रण में हैं.

