'एक करोड़ भारतीयों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता', मिडिल ईस्ट संघर्ष पर विदेश मंत्रालय का बयान

ईरान पर अमेरिका-इजरायल के हमले के बाद गल्फ के देशों में शुरू हुए जंग को लेकर भारत की प्रतिक्रिया सामने आई है. भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में मिडिल ईस्ट में बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है. विदेश विभाग के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भारत की प्रतिक्रिया का लेटर जारी किया है. इस लेटर में 7 प्वाइंट में भारत की प्रतिक्रिया का जिक्र है. विदेश मंत्रालय के बयान में बताया कि करीब एक करोड़ भारतीय गल्फ के देशों में हैं. जिनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. बयान में यह भी बताया गया कि कुछ दिनों में ऐसे हमलों के परिणामस्वरूप कुछ भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई है या लापता हैं.

मिडिल ईस्ट संघर्ष पर भारत की 7 प्वाइंट में प्रतिक्रिया