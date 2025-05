ईरान के साथ क्या अमेरिका अपनी शर्तों पर कर पाएगा समझौता? समझिए दोनों पक्ष चाहते क्या हैं  

Iran US Talks: अमेरिका और ईरान में काफी लंबे समय से तनाव चल रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मानें तो दोनों देश किसी समझौते के करीब हैं, मगर क्या सच में ऐसा है? फिलहाल ये तय हो गया है कि ईरान और अमेरिका के बीच अब 5वीं बार वार्ता 23 मई को रोम में होगी. ये जानकारी खुद ओमान के विदेश मंत्री बद्र अलबुसैदी ने सोशल मीडिया X के माध्यम से दी.

The 5th round of Iran US talks will take place in Rome this Friday 23rd May.