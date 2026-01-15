इस बार निशाना नहीं चूकेगा! ट्रंप पर हमले की तस्वीर शेयर कर ईरान ने सरकारी TV चैनल से दी धमकी

- ईरान के सरकारी चैनल ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर 2024 में हुए जानलेवा हमले की तस्वीर दिखाकर उन्हें धमकी दी है
- ईरान ने अमेरिका की सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच अपने एयरस्पेस को कुछ घंटे के लिए बंद कर दिया था
- ब्रिटेन ने तेहरान में अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया और सभी डिप्लोमैटिक स्टाफ वापस बुला लिए हैं
ईरान के ताजा हालात चिंताजनक हैं. अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई की आशंका के बीच अब ईरान ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली हैं. ईरान ने एक तस्वीर के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चेतावनी दे दी है. ईरान ने 2024 में पेन्सिलवेनिया में ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की एक तस्वीर दिखाई, जिसमें उन्हें एक कैंपेन रैली में मारने की कोशिश करते हुए दिखाया गया था. साथ ही चेतावनी दी गई, "इस बार निशाना चूकेगा नहीं."
फारसी से ट्रांसलेट किए गए इस मैसेज की तस्वीरें कई मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए तेजी से ऑनलाइन फैलीं और ईरान के सरकारी टेलीविजन पर भी दिखाई गईं. यह ब्रॉडकास्ट ट्रंप की बार-बार दी गई चेतावनियों के बाद आया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कड़ी चेतावनी दी थी. उन्होंने लिखा, "अगर ईरान शांति से विरोध करने वालों को मारता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा. हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं."
2024 में जब ट्रंप पर हुआ था जानलेवा हमला
ईरानी मीडिया ने जिस तस्वीर का इस्तेमाल किया, वह जुलाई 2024 में पेन्सिलवेनिया के बटलर में एक कैंपेन रैली के दौरान ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले की थी. उस समय थॉमस क्रुक्स नाम के एक बंदूकधारी ने स्टेज पर गोलियां चलाई थीं, जो ट्रंप के कान को छूते हुए निकल गई थी. इस घटना ने अमेरिका को चौंका दिया था.
बता दें कि हाल के दिनों में ईरान और यूरोपीय देशों के बीच डिप्लोमैटिक रिश्ते और खराब हो गए हैं. अमेरिका की ओर से सैन्य कार्रवाई की चेतावनी के बाद ईरान ने अपने एयरस्पेस को 5 घंटों के लिए बंद कर दिया था.
इस बीच तनावपूर्ण हालात में ब्रिटेन ने तेहरान में अपने दूतावास को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है. इसके साथ ही ब्रिटेन ने अपने सभी डिप्लोमैटिक स्टाफ को वापस बुला लिया है. ब्रिटेन के फॉरेन ऑफिस ने कहा, “हमने तेहरान में ब्रिटिश दूतावास को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है. यह अब रिमोटली ऑपरेट होगा.”
