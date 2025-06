ट्रंप की जाबांजी या जोखिम? ईरान पर अमेरिकी हमले से बाद बदली दुनिया की नजर, जानिए किस देश ने क्या कहा

Iran-Israel War: ईरान और इजरायल के बीच चल रही लड़ाई में अमेरिका शुरू से इजरायल के पक्ष में खड़ा रहा है. बीते दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बिना किसी शर्त के सरेंडर करने चेतावनी तक दी थी. लेकिन ईरान अपने कदम पीछे खिंचने को तैयार नहीं. जिसके बाद रविवार सुबह अमेरिका ने आखिर वो कर ही दिया, जिसकी आशंका बीते कुछ दिनों से जताई जा रही थी. अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर से जरिए ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर हमले किए. इस हमले की जानकारी ट्रंप ने खुद दी. उन्होंने कहा कि हमने ईरान में तीन परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिनमें फोर्डो, नतांज और एस्फाहान शामिल हैं. हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिकी हमले के बाद भी उसके परमाणु ठिकानों पर कोई नुकसान नहीं पहुंचा है.

अमेरिकी हमले का ईरान के परमाणु ठिकानों पर क्या कुछ असर पड़ा, यह तो जांच का विषय है. लेकिन इस हमले के बाद दुनिया की नजर बदलती हुई नजर आ रही है. ईरान पर अमेरिकी हमले की कई देशों ने निंदा की है. इसमें चीन, रूस, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब सहित कई अन्य देश शामिल है.

ईरान पर अमेरिकी हमले पर ईरान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान में कहा, "अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय नियमों का खुला उल्लंघन किया है. यह हमला ईरान की संप्रभुता पर हमला है और इसके गंभीर परिणाम होंगे. ईरान हर जरूरी कदम उठाने का अधिकार रखता है."

The United States, a permanent member of the United Nations Security Council, has committed a grave violation of the UN Charter, international law and the NPT by attacking Iran's peaceful nuclear installations.



