Iran Israel War: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी जंग का आज 10वां दिन है. ईरान के अमेरिका के ठिकानों पर हमले जारी हैं. इजरायल भी तेहरान समेत ईरान के प्रमुख ठिकानों को निशाना बना रहा है. इस बीच ईरान ने अपना अगला सुप्रीम लीडर, अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा खामेनेई को चुन लिया है. अमेरिका-इजरायल के हमले में बीते 28 फरवरी को ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्‍याहू का कहना है कि वह ईरान के नए सुप्रीम लीडर का भी वहीं हाल करेंगे, जो उन्‍होंने अयातुल्ला अली खामेनेई का किया है.

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह हमले रोक दे नहीं, तो अंजाम बहुत बुरा होगा. लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला आत्मरक्षा के अधिकार का हिस्सा है. उनका कहना है कि यह युद्ध ईरान की पसंद नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजरायल ने उस पर थोप दिया है. इस बीच ईरान की राजधानी का आसमान काले धुएं के गुबार में डूब गया है. हवा जहरीली हो गई है, और यह आम लोगों की जान के लिए आफत का सबब बन सकती है. ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने लोगों को जहरीली एसिड रेन से बचने की चेतावनी दी है. तेहरान और उसके आसपास के तेल ठिकानों को निशाने पर ले स्ट्राइक की गई थी. विस्फोट के बाद आग लगी, जिसकी लपटें काफी ऊपर तक जा रही थीं.

ईरान और US-इजरायल जंग की बड़ी बातें

ईरान में अमेरिका-इजरायल हमलों से अब तक 1,255 लोगों की मौत, 12000 हुए घायल

ईरान ने अयातुल्ला अली खामेनेई के बेटे मोज्‍तबा को नया सुप्रीम लीडर बनाया

मिडिल ईस्ट में संघर्ष के बीच कच्चे तेल की कीमत 100 USD प्रति बैरल के पार पहुंची.

बहरीन में ड्रोन हमले में आम लोग घायल हुए, घरों को नुकसान पहुंचा

सऊदी में शायबा ऑयलफील्ड की तरफ जा रहे ड्रोन को तबाह किया गया

UAE ऑयल इंडस्ट्री जोन में मलबा गिरने से लगी आग

ईरान युद्ध में मारे गए अमेरिकी सैनिकों की संख्या बढ़कर 7 हुई

Iran Israel War LIVE Updates...