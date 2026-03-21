ईरान की रणनीति में UAE पर सबसे ज्यादा हमला क्यों, ये अमेरिका को तेजी से कैसे पहुंचा रहा नुकसान?

अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने संयुक्त अरब अमीरात को सीधे निशाने पर ला दिया है. संघर्ष बढ़ने के बाद से, यूएई पर कथित तौर पर 1,714 ड्रोन हमले, 334 बैलिस्टिक मिसाइलें और 13 क्रूज मिसाइलें दागी गई हैं. इन हमलों से होटल, रिफाइनरी, एयरपोर्ट और बड़े कॉमर्शियल जोन को नुकसान पहुंचा है.

लेकिन अहम सवाल यह है कि ईरान यूएई को इतनी भारी संख्या में निशाना क्यों बना रहा है? क्या इसका कारण सिर्फ यह है कि अमेरिका वहां सैन्य ठिकाने रखता है? इसका जवाब कहीं अधिक जटिल है.

आर्थिक पहलू: अमेरिका के लिए यूएई का निवेश

जहां एक ओर अमेरिका ईरान को उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर चेतावनी देता रहा, वहीं दूसरी ओर वाशिंगटन ने यूएई के साथ आर्थिक संबंध मजबूत किए. डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता में आने के बाद, बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश की मांग की, और यूएई ने अन्य सभी साझेदारों की तुलना में कहीं अधिक उदारता से जवाब दिया.

व्हाइट हाउस के अनुसार, अमेरिका को 2025 में 5.2 ट्रिलियन डॉलर के विदेशी निवेश के कमिटमेंट्स मिले, जिन्हें 10 सालों तक की अवधि में निवेश किया जाना है. इसमें से 1.4 ट्रिलियन डॉलर या 27 प्रतिशत केवल संयुक्त अरब अमीरात (UAE) द्वारा निवेश करने का वादा किया गया था. कतर ने 1.2 ट्रिलियन डॉलर, जापान ने 1 ट्रिलियन डॉलर, सऊदी अरब ने 600 बिलियन डॉलर, भारत ने 500 बिलियन डॉलर, दक्षिण कोरिया ने 450 बिलियन डॉलर, बहरीन ने 17 बिलियन डॉलर और आयरलैंड ने 6.1 बिलियन डॉलर का निवेश करने का वादा किया. कुल मिलाकर, ट्रंप के नए विदेशी निवेशों का 62 प्रतिशत हिस्सा अरब देशों द्वारा घोषित किया गया था.

संयुक्त अरब अमीरात का वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में उदय

ईरान की टारगेटिंग स्ट्रैटेजी केवल संयुक्त अरब अमीरात के अमेरिका में किए गए निवेशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में संयुक्त अरब अमीरात की स्थिति से भी जुड़ी है.

पिछले एक दशक में संयुक्त अरब अमीरात में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में भारी वृद्धि हुई है, विशेष रूप से दुबई सरकार द्वारा 1,000 से अधिक वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों में 100% विदेशी स्वामित्व की अनुमति देने के बाद.

विश्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि 2018 में यूएई में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रवाह 10.4 बिलियन डॉलर था, जो 2021 में लगभग दोगुना होकर 20.7 बिलियन डॉलर हो गया और 2024 में दोगुने से भी अधिक बढ़कर 45.6 बिलियन डॉलर हो गया.

संयुक्त राष्ट्र परिषद विकास संगठन (UNCTAD) के अनुसार, 2024 में अकेले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पश्चिम एशिया में आने वाले कुल निवेश का 56% हिस्सा अपनी ओर खींचा, जो इस क्षेत्र में शामिल 16 देशों को देखते हुए एक असाधारण आंकड़ा है.

नए ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के मामले में दुबई शहर विश्व में शीर्ष स्थान पर है. दुबई सरकार के अनुसार, 2024 में इसने रिकॉर्ड तोड़ 1,117 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स को आकर्षित किया. तुलनात्मक रूप से, सिंगापुर को 442 प्रोजेक्ट, लंदन को 384 प्रोजेक्ट और न्यूयॉर्क शहर को 200 प्रोजेक्ट मिले.

संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर और कुवैत जैसी मध्य पूर्वी अर्थव्यवस्थाओं को राजनीतिक रूप से स्थिर, निवेश-अनुकूल और सुरक्षित माना जाता है, जो उन्हें वैश्विक पूंजी और पश्चिमी रणनीतिक हितों दोनों के लिए आकर्षक बनाता है. विशेष रूप से संयुक्त अरब अमीरात की स्थिरता, इस क्षेत्र की सुरक्षित निवेश क्षेत्र के रूप में प्रतिष्ठा का केंद्र है.

संयुक्त अरब अमीरात पर हमला करके, ईरान अमेरिका को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाए बिना उसके एक प्रमुख आर्थिक साझेदार को चोट पहुंचा रहा है. ये वाशिंगटन को यह संकेत भी दे रहा है कि ईरानी जवाबी कार्रवाई युद्धक्षेत्र से दूर अमेरिका की आर्थिक धमनियों को भी प्रभावित कर सकती है.

ईरान खाड़ी देशों की स्थिरता की उस छवि को भी हिलाने की कोशिश कर रहा है, जिसे उन्होंने सालों से सुधारों, बुनियादी ढांचे और निवेश-अनुकूल नीतियों के माध्यम से विकसित किया है. हर हमला उनकी बनाई छवि पर चोट है और इसके परिणामस्वरूप, अमेरिका के आर्थिक और भू-राजनीतिक तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है.

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