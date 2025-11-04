1600 करोड़ का झटका! चोरी से सोना निकालने के इंटरनेशनल गिरोह पर रेड, 6 मुल्कों की पुलिस और इंटरपोल का ऑपरेशन

Interpol Operation: ब्राज़ील में इंटरपोल ने अवैध सोना खनन के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया है. इसमें तस्करों को 1600 करोड़ का नुकसान पहुंचा है. अमेजन बेसिन में चल रहे अवैध सोने के खनन नेटवर्क पर इंटरपोल और ब्राज़ीलियाई एजेंसियों ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. इसमें सैकड़ों ड्रेज मशीनें ध्वस्त कर दी हैं. ये ऑपरेशन इंटरपोल की मदद से अमेजन इंटरनेशनल पुलिस कॉरपोरेशन सेंटर (Amazon CCPI Amazônia) के तहत चलाया गया. ऑपरेशन बोइउना के तहत अपराधियों पर 19.3 करोड़ डॉलर का झटका दिया है.

इस कार्रवाई में मदीरा नदी पर अवैध सोना निकालने में इस्तेमाल की जा रही 277 ड्रेज मशीनों को नष्ट कर दिया गया. इनकी अनुमानित कीमत करीब 6.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 57 करोड़ रुपये) बताई जा रही है.लेकिन अगर उपकरणों के नुकसान, अवैध सोने की जब्ती, पर्यावरणीय नुकसान और अपराधियों के रुके हुए मुनाफे को मिलाकर देखें तो कुल झटका करीब 193 मिलियन डॉलर (लगभग ₹1,600 करोड़) का बैठा है.

सैटेलाइट से मिला सुराग

सैटेलाइट और इंटेलिजेंस डेटा से 400 वर्ग किलोमीटर इलाके की पहचान की गई थी.ब्राजील की फेडरल पुलिस की अगुवाई में चले इस ऑपरेशन में 100 से ज़्यादा अधिकारी शामिल थे. टीमों ने सैटेलाइट इमेजरी और इंटेलिजेंस डेटा की मदद से 400 वर्ग किलोमीटर नदी और जंगल के उस इलाके को मैप किया जो अवैध खनन से बुरी तरह प्रभावित था.

इंटरपोल का ऑपरेशन

इंटरपोल ने ऑपरेशन के दौरान रीयल-टाइम डाटाबेस चेक, इंटेलिजेंस विश्लेषण और अंतरराष्ट्रीय संचार का समन्वय किया, जिससे कई देशों की एजेंसियों के बीच भरोसा और सहयोग मजबूत हुआ. इंटरपोल ने इस दौरान एक पर्पल नोटिस भी जारी किया था. इसमें सोने की तस्करी के नए तरीकों के बारे में चेतावनी दी गई थी. इंटरपोल महासचिव वाल्डेसी उरकीज़ा ने कहा कि यह ऑपरेशन अमेज़न की रक्षा के हमारे सामूहिक प्रयास का नया अध्याय है. CCPI Amazônia के जरिये अंतरराष्ट्रीय सहयोग अब केवल विचार नहीं, बल्कि ठोस कार्रवाई है. इस तरह के समन्वय से हम उन अपराधी नेटवर्क को निशाना बना सकते हैं जो स्थानीय समुदायों और पर्यावरण के लिए खतरा हैं.

ब्राजील फेडरल पुलिस का ऐक्शन

ब्राजील फेडरल पुलिस का कहना हुंबर्टो फ्रीरे डे बारोस, ब्राज़ील की फ़ेडरल पुलिस के अमेज़न और पर्यावरण संरक्षण निदेशक ने कहा कि यह ऑपरेशन दर्शाता है कि CCPI Amazônia किस तरह कई एजेंसियों को एकजुट कर पैन-अमेज़न इलाके में अपराध से लड़ने की क्षमता रखता है। हमारा लक्ष्य केवल गतिविधियाँ रोकना नहीं बल्कि पूरी आपराधिक चेन को उजागर कर दोषियों को सज़ा दिलाना है.

फोरेंसिक जांच और मेडिकल टेस्ट

टीम ने ऑपरेशन के दौरान रेत, कपड़ा और सोना निकालने में इस्तेमाल होने वाले अन्य नमूने इकठ्ठे किए. इनका फोरेंसिक विश्लेषण कर यह पता लगाया जाएगा कि उनमें मरकरी (पारा) और साइनाइड जैसी हानिकारक रसायन मौजूद हैं या नहीं. स्थानीय निवासियों के बायोलॉजिकल सैंपल भी लिए गए ताकि यह जांचा जा सके कि वे जहरीले रसायनों के संपर्क में तो नहीं आए और इसका उनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ा.

किन देशों ने हिस्सा लिया

CCPI Amazônia के जरिए इस ऑपरेशन में बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, गुयाना, पेरू और सूरीनाम जैसे देशों के अफसर शामिल हुए. इंटरपोल और ब्राज़ील की एजेंसियाँ अब भी इस नेटवर्क के वित्तीय और लॉजिस्टिक सिस्टम को तोड़ने की दिशा में आगे की जांच कर रही हैं. लक्ष्य है कि उन बड़े आपराधिक संगठनों तक पहुँचा जाए जो अवैध खनन से मुनाफा कमा रहे हैं, न कि केवल उन मजदूरों तक जो शोषण के शिकार हैं.

