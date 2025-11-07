इंडोनेशिया में स्कूल की मस्जिद के अंदर जोरदार ब्लास्ट, 54 घायल, पुलिस खोज रही विस्फोट की वजह

इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुक्रवार की नमाज़ के दौरान एक हाई स्कूल स्थित मस्जिद में हुए कई विस्फोटों में कम से कम 54 लोग घायल हो गए, जिनमें ज़्यादातर छात्र थे. न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने विस्फोट की पुष्टि की, हालांकि उन्होंने विस्फोट के कारण का खुलासा नहीं किया. जकार्ता के पुलिस प्रमुख असेप ईदी सुहेरी ने कहा कि शहर में एक हाई स्कूल के "आसपास" में एक विस्फोट हुआ. कोम्पस टीवी पर चलाई गई रिपोर्ट के अनुसार पुलिस प्रमुख एसेप ने संवाददाताओं से कहा, "हमें जो शुरुआती डेटा मिला है, उससे पता चलता है कि लगभग 54 व्यक्ति प्रभावित हैं... कुछ को मामूली चोटें आई हैं, कुछ को उससे अधिक, और कुछ को पहले ही छुट्टी दे दी गई है."

मौके पर मौजूद लोगों ने क्या बताया

पुलिस प्रमुख ने कहा कि विस्फोट के बाद अधिकारियों ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और "क्राइम सीन पर कार्रवाई कर रहे हैं." यहां जकार्ता पुलिस का एक बम दस्ता भी पहुंचा है, जो विस्फोट के पीछे की वजह निर्धारित करने की कोशिश कर रहा हैं. पुलिस प्रमुख असेप ने कहा कि अधिकारियों ने घायल पीड़ितों को ढूंढने में रिश्तेदारों की सहायता के लिए दो अस्पतालों में चौकियां भी स्थापित की हैं. असेप ने कहा, "हम अभी भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि यह घटना अभी घटी है." प्रत्यक्षदर्शियों ने स्थानीय टेलीविजन को बताया कि उन्होंने दोपहर के आसपास कम से कम दो ज़ोरदार धमाकों की आवाज सुनी, ठीक उसी समय जब जकार्ता के उत्तरी केलापा गाडिंग इलाके में नौसेना परिसर के भीतर स्थित सरकारी हाई स्कूल एसएमए 27 स्थित मस्जिद में धर्मोपदेश शुरू हुआ था. मस्जिद में धुआं भर जाने से छात्र और अन्य लोग दहशत में बाहर भागे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

ज्यादातर पीड़ितों को कांच के टुकड़ों से मामूली से लेकर गंभीर चोटें आईं. जकार्ता पुलिस प्रमुख असेप एडी सुहेरी के अनुसार, विस्फोटों का कारण तुरंत पता नहीं चल पाया है, लेकिन ये मस्जिद के लाउडस्पीकर के पास से आए थे. लोगों को पास के अस्पतालों में ले जाया गया. पुलिस प्रमुख ने बताया कि कुछ छात्रों को जल्द ही घर भेज दिया गया, लेकिन 20 छात्र अभी भी अस्पताल में हैं, जिनमें से तीन गंभीर रूप से घायल हैं. सुहेरी ने बताया कि घटनास्थल पर तैनात बम निरोधी दस्ते को मस्जिद के पास खिलौना राइफलें और एक खिलौना बंदूक मिली. सुहेरी ने कहा, "पुलिस अभी भी विस्फोटों के कारणों का पता लगाने के लिए घटनास्थल की जांच कर रही है." उन्होंने पुलिस जांच पूरी होने से पहले इस तरह की अटकलें न लगाने का आग्रह किया कि यह घटना एक हमला था. सुहेरी ने कहा, "पहले अधिकारियों को काम करने दीजिए. हम जो भी नतीजे निकालेंगे, जनता को बताएंगें"