पाकिस्तान में तीर्थयात्रियों के एक दल के साथ इस माह की शुरुआत में प्रवेश करने वाली एक भारतीय सिख महिला ने इस्लाम धर्म अपना लिया है और एक स्थानीय मुस्लिम युवक से शादी कर ली है, जिससे उसकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए हुई थी. लाहौर पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी. पंजाब के कपूरथला जिले की पुलिस ने कहा कि भारत के पंजाब राज्य में उसकी गुमशुदगी की जांच की जा रही है. सरबजीत कौर उन दो हजार भारतीय सिख तीर्थयात्रियों में शामिल थी, जो गुरु नानक देव की जयंती से जुड़े आयोजनों में शामिल होने के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान गई थी. तीर्थयात्री 13 नवंबर को भारत लौट आए, लेकिन कौर वापस नहीं लौटी.

लाहौर के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई से कहा, “कौर ने पाकिस्तान पहुंचने के एक दिन बाद, 4 नवंबर को, लाहौर से करीब 50 किलोमीटर दूर स्थित शेखुपुरा जिले के निवासी नासिर हुसैन से निकाह किया और यह घोषणा की कि उसने अपनी मर्जी से इस्लाम धर्म अपनाया है तथा शादी की है.” उन्होंने कहा, “यह दंपति फिलहाल छिपा हुआ है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.”

यह पूछे जाने पर कि क्या खुफिया एजेंसियों ने इस दंपति को हिरासत में लिया है, उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार किया, लेकिन दोहराया कि पुलिस दोनों की तलाश कर रही है. पीटीआई के पास उपलब्ध उसके ‘निकाहनामा' (विवाह प्रमाणपत्र) की एक प्रति से पता चलता है कि कौर (जिसका मुस्लिम नाम अब नूर है) ने शेखुपुरा के फर्रुखाबाद क्षेत्र निवासी नासिर हुसैन से शादी की है.

नासिर हुसैन से “प्यार” करती हूं

सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में कौर ने कहा कि वह नासिर हुसैन से “प्यार” करती है और वह उसे पिछले नौ वर्षों से सोशल मीडिया के जरिये जानती है. उसने बताया कि वह तलाकशुदा है और उसी से विवाह करना चाहती थी. वीडियो में दिखता है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट मुहम्मद खालिद महमूद वार्राइच की अदालत में कौर ने कहा कि किसी ने उसका अपहरण नहीं किया है और वह “नासिर हुसैन के साथ खुशी-खुशी विवाह करके रह रही है.” साथ ही, उसने कहा कि वह भारत से अपने साथ सिर्फ पहने हुए कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं लाई है.

कौर भारत के कपूरथला ज़िले के अमनीपुर गांव की रहने वाली है. इस बीच, भारत के पंजाब राज्य में उसकी गुमशुदगी की जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार, कौर के पास जनवरी 2024 में भारत के जालंधर स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किया गया पासपोर्ट था. कपूरथला के सहायक पुलिस अधीक्षक धीरेंद्र वर्मा ने कहा कि सरबजीत कौर की गुमशुदगी की जांच चल रही है, लेकिन उसके धर्म परिवर्तन के बारे में कोई जानकारी नहीं है.

पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने पूर्व में कहा था कि कौर के खिलाफ ठगी और धोखाधड़ी के तीन मामले दर्ज हैं, जिनमें से दो कपूरथला सिटी थाने में और एक बठिंडा के कोट फत्ता थाना में दर्ज है.