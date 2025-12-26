विज्ञापन

पाकिस्तान का पहला रियलिटी शो पाकिस्तान में हुआ बैन! 100 एपिसोड के शो ने पहुंचाई धार्मिक भावनाओं को ठेस

पाकिस्तान के पहले उर्दू रियलिटी शो 'लाजवल इश्क' पर यूट्यूब ने बैन लगाया, जिसकी वजह लोगों द्वारा फॉर्मेट पर आपत्ति जताना है.

पाकिस्तान का पहला रियलिटी शो है लाजवल इश्क
नई दिल्ली:

आज के डिजिटल युग में मनोरंजन की दुनिया तेजी से बदल रही है. पहले जहां लोग सिर्फ टीवी या सिनेमा हॉल के जरिए ही अपने पसंदीदा शोज और फिल्में देखते थे, अब इंटरनेट और खासकर यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म ने मनोरंजन को घर-घर पहुंचा दिया है. इस दौरान कई बार सांस्कृतिक और सामाजिक मुद्दे भी सामने आते हैं. पाकिस्तान में हाल ही में ऐसी ही एक घटना देखने को मिली है, जहां देश का पहला उर्दू रियलिटी शो 'लाजवल इश्क' विवादों में फंस गया और यूट्यूब ने इसे पाकिस्तान में हटा दिया.

ब्रिटेन के रियलिटी शो पर बेस्ड था लाजवल इश्क

'लाजवल इश्क' एक ऐसा शो था जो ब्रिटेन के प्रसिद्ध रियलिटी शो 'लव आईलैंड' की तरह बनाया गया था. इस शो में कई युवा प्रतिभागी एक घर में रहते थे और अपनी पसंद के साथी का चुनाव करते थे. यह शो कुल 100 एपिसोड का था, जिसमें प्यार और रिश्तों की जटिलताएं दिखाई जाती थीं. इस शो को अभिनेत्री आयशा उमर होस्ट कर रही थीं. यह शो पाकिस्तान में काफी लोकप्रिय हुआ और इसका पहला ट्रेलर ही दो मिलियन से ज्यादा बार देखा गया.

इस वजह से जताई गई आपत्ति

युवा दर्शकों में इस शो को लेकर खासा उत्साह था. हालांकि, कुछ दर्शक वर्ग ने शो के फॉर्मेट पर आपत्ति जताई और पाबंदी की मांग की. उन्होंने इस फॉर्मेट को पाकिस्तान के कई पारंपरिक और धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताया. पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक प्राधिकरण (पीईएमआरए) को एक याचिका दी गई, जिसमें कहा गया कि शो देश के धार्मिक और सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, क्योंकि इसमें बिना शादी के पुरुष और महिलाएं एक साथ रहते हुए दिखाए गए हैं.

पीईएमआरए ने कहा कि उन्हें इस शो को लेकर कई शिकायतें मिली हैं, लेकिन साथ ही कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जैसे यूट्यूब पर उनका अधिकार नहीं है. शो के आधिकारिक इंस्टाग्राम पेज पर यह बताया गया कि राजनीतिक कारणों के चलते यह शो पाकिस्तान में नहीं दिखाया जा रहा है. साथ ही दर्शकों को सलाह दी गई कि वे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का इस्तेमाल करके इस शो को देख सकते हैं.

