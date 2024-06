अमेरिका में भारतीय मूल के शख्स ने पंजाब की महिला की हत्या की, एक अन्य घायल

अमेरिका के न्यू जर्सी के मिडलसेक्स काउंटी में हुई शूटिंग में एक शख्स बुरी तरह से घायल हो गया है और भारतीय मूल की एक महिला की मौत हो गई है. पुलिस ने संदिग्ध की पहचान 19 वर्षीय गौरव गिल के रूप में की है वो भी भारतीय मूल का है और उसे हिरासत में ले लिया गया है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मृत महिला पंजाब से थी. बुधवार (14 जून) को गोलीबारी की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि दो महिलाएं गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हैं. दोनों पीड़ितों को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया. जहां, 29 वर्षीय जसवीर कौर की मौत हो गई, जबकि उसकी 20 वर्षीय चचेरी बहन की हालत गंभीर बनी हुई है.

संदिग्ध गौरव गिल को उसी दिन बाद में गिरफ्तार कर लिया गया. घंटों भागने के बाद, उसे पुलिस ने शूटिंग स्थल से लगभग आधा मील दूर घेर लिया. केंट निवासी गिल पर कई आरोप हैं, जिनमें प्रथम श्रेणी की हत्या, हत्या का प्रयास और कई हथियार-संबंधी अपराध शामिल हैं.

जिस घर में महिलाएं साथ रहती थीं, उसके मालिक गुरमुख सिंह हैं, जो कौर को एक मेहनती और दयालु महिला के रूप में याद करते हैं. गोलीबारी के पीछे का मकसद अभी भी स्पष्ट नहीं है, और यह भी पता नहीं चल पाया है कि गिल का पीड़ितों के साथ कोई पूर्व संबंध था या नहीं.

न्यूयॉर्क में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर लिखा, "रूजवेल्ट एवेन्यू, कार्टरेट, न्यूजर्सी में हुई गोलीबारी में जसवीर कौर की दुखद मौत और गगनदीप कौर के घायल होने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. हम मृतक के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं. @indiainnewyork मामले की आगे की कार्रवाई के लिए आरडब्ल्यूजे बरनबास हेल्थ और कार्टरेट पीडी के संपर्क में है."

Deeply saddened to learn of the tragic demise of Ms. Jasvir Kaur and injuries to Ms. Gagandeep Kaur in a shooting on Roosevelt Av, Cartaret, New Jersey.



We offer our sincere condolences to the family of the deceased. @indiainnewyork is in touch with RWJ Barnabas Health &…