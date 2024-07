सड़क पर बीच राह कार में सवार दो लोगों की मामूली बहस हुई, और गोली चल गई, जिसमें एक शख्‍स की मौत हो गई. ये घटना अमेरिका के इंडियाना की है. अमेरिका के इंडियाना राज्य में मंगलवार को एक संदिग्ध रोड रेज की घटना में एक 29 वर्षीय भारतीय मूल के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने बताया कि नवविवाहित गेविन दासौर अपनी मैक्सिकन पत्नी के साथ घर जा रहे थे, तभी इंडी शहर के दक्षिण-पूर्वी हिस्से में एक चौराहे पर हुए विवाद के बाद आरोपी ने उन्‍हें गोली मार दी. दासौर आगरा के रहने वाले थे, उनकी शादी 29 जून को हुई थी. शादी को अभी सिर्फ दो हफ्ते से भी कम समय हुआ था.

भारतीय मूल के शख्‍स की हत्‍या की इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में दासौर को चौराहे पर अपनी कार से बाहर निकलते और पिकअप ट्रक के ड्राइवर पर चिल्लाते हुए दिखाया गया है. फिर वह अपने हाथ में बंदूक से ट्रक के दरवाजे पर मुक्का मारता है. जवाब में पिकअप ट्रक का ड्राइवर उसे गोली मार देता है. दासौर को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

USA 🇺🇸 - An Indianapolis road rage incident has claimed the life of 29-year-old Gavin Dasaur. He approached another car and can be heard screaming "You want to play with me?" as he banged his gun against the door of the pickup truck of the man he was arguing with. Dasaur was… pic.twitter.com/GzT8z7ZKbX