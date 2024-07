PM मोदी के सम्मान में तिरंगे के रंग में रंगा मॉस्को का ओस्टैंकिनो टावर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे. जहां एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार तरीके से स्वागत किया गया. इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव पहुंचे.

इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा के सम्मान में मॉस्को के ओस्टैंकिनो टावर को भारत के तिरंगे के रंग से रोशन किया गया. जिसका वीडियो सामने आया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ओस्टैंकिनो टावर भारत के तिरंगे के रंग में जगमग किया गया है. पीएम मोदी के रूस दौरे के बीच यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ओस्टैंकिनो टावर मॉस्को, रूस में एक स्वतंत्र टेलीविजन और रेडियो टावर है. इसका डिजाइन आर्किटेक्ट निकोलाई निकितिन ने तैयार किया था.

वहीं, प्रधानमंत्री मोदी कार्लटन होटल पहुंचे. इस दौरान भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका भव्य तरीके से स्वागत और अभिनंदन किया. पीएम मोदी 8 और 9 जुलाई को दो दिन के मॉस्को दौरे पर रहेंगे. जहां वह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ 22वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे. इसके अलावा वह मॉस्को में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित करेंगे.

दिल्ली से रवाना होने से पहले अपने बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "मैं अपने मित्र राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने और विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दृष्टिकोण साझा करने के लिए तैयार हूं."

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi arrived in Moscow, Russia earlier today. The First Deputy Prime Minister of Russia, Denis Manturov received him. He was also given a ceremonial welcome and Guard of Honour at the airport.



In a rare gesture, he also accompanied PM Modi to the… pic.twitter.com/ecQtCvzMhA