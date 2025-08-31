विज्ञापन
विशेष लिंक

आमिर खान का सिनेमा, पानी पूरी के चटकारे… चीनी पत्रकार ने जब हिंदी में बताया वहां के लोगों को क्या पसंद

India China Connect: नडीटीवी की रिपोर्ट गौरी द्विवेदी ने एक चीनी पत्रकार से बात की है जिनका हिंदी नाम अंजली है. अंजली चीनी स्टेट मीडिया के हिंदी डिवीजन में हैं. हमने उनसे जाना की पीएम मोदी के सात साल बाद चीन आने और बदले माहौल का पीपुल टू पीपुल कनेक्शन पर क्या असर पड़ेगा.

Read Time: 3 mins
Share
आमिर खान का सिनेमा, पानी पूरी के चटकारे… चीनी पत्रकार ने जब हिंदी में बताया वहां के लोगों को क्या पसंद
  • PM मोदी की चीन यात्रा को दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है.
  • चीन में भारतीय संस्कृति खासकर बॉलीवुड फिल्मों और कलाकार आमिर खान को लेकर काफी लोकप्रियता प्राप्त है.
  • चीन के लोग भारत की यात्रा को लेकर उत्साहित हैं और द्विपक्षीय उड़ानों के शुरू होने से पर्यटन बढ़ने की उम्मीद है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय चीन यात्रा पर हैं जहां उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्वि-पक्षीय वार्ता की है. इस बैठक को द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और हाल ही में हुई प्रगति को बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जबकि यह अमेरिका की बढ़ती टैरिफ धमकियों के बैकग्राउंड में भी हो रही है.

एनडीटीवी की रिपोर्टर गौरी द्विवेदी ने एक चीनी पत्रकार से बात की है जिनका हिंदी नाम अंजली है. अंजली चीनी स्टेट मीडिया के हिंदी डिवीजन में हैं. हमने उनसे जाना की पीएम मोदी के सात साल बाद चीन आने और बदले माहौल का पीपुल टू पीपुल कनेक्शन पर क्या असर पड़ेगा. चीन के अंदर गोलगप्पो से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों तक, भारतीय संस्कृति का कौन सा रूप, किस हद तक देखने को मिलता है. 

सवाल- SCO समिट और उसमें पीएम मोदी का आना, कैसे देखती हैं आप? 

चीनी पत्रकार- खास तौर से मोदी जी के आने को लेकर हम सभी में खुशी का माहौल है. हमने लंबे समय तक इंतजार किया है और आखिर वो दिन आ गया है. यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा संकेत है कि चीन-भारत संबंध में सुधार होने वाला है. हम दोनों (भारत-चीन) दो बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ोसी देश हैं. हम दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत जरूरी हैं. दोनों विकासशील देश हैं, दोनों बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं. तो हम दोनों के बीच सहयोग और एकता जरूरी है.

सवाल- यहां लोगों के बीच में भारतीय संस्कृति कितना प्रसिद्ध है?

चीनी पत्रकार- केवल मैं नहीं, चीन में बहुत सारे लोग भारतीय संस्कृति की तरफ आकर्षित हैं. चीन में आजकल बॉलीवुड की फिल्में बहुत पॉपुलर हैं. हम सभी लोग भारतीय संस्कृति को बहुत पसंद करते हैं.

सवाल- यहां चीन के लोगों का फेवरेट बॉलीवुड एक्टर कौन है?

चीनी पत्रकार- एक्टर तो आमिर खान. वो बहुत समय से यहां के लोगों के फेवरेट हैं. उनकी बहुत सी फिल्म यहां आती है. चाहे वो दंगल हो या थ्री इडियट्स हो. यहां सभी लोग देखते हैं. यहां सभी लोग उनका (आमिर खान) का नाम जानते हैं.

सवाल- यहां भारतीय खानों में से सबसे अधिक क्या पसंद किया जाता है?

चीनी पत्रकार- आजकल तो यहां सबसे फेमस पानी पूड़ी है. इसकी भी वजह है कि दंगल में एक ऐसा सीन है जहां पानी पूड़ी खा रहे होते हैं.

सवाल- डारेक्ट फ्लाइट शुरू करने की तैयारी है, अब कितना पीपुल टू पीपुल कनेक्ट बढ़ेगा?

चीनी पत्रकार- हम में से कई लोग भारत जाना चाहते हैं. मेरे वहां पर बहुत ज्यादा दोस्त हैं. वो मुझसे हमेशा पूछते हैं कि मैं कब भारत आ सकती हूं. मुझे विश्वास है कि अब बहुत ज्यादा चीनी लोग भारत की यात्रा करेंगे. मुझे 5 साल हो गए हैं भारत गए.

यह भी पढ़ें: 30 सेकेंड में आइसक्रीम… चीन में खातिरदारी में लगे ये 2 रोबोट, SCO समिट में जब NDTV ने ऑर्डर दिया…

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India China Relation, PM Modi China Visit 2025, SCO Summit 2025
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com