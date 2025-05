"आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों पर लगे प्रतिबंध", निर्मला सीतारमण ने पाकिस्तान की वित्तीय सहायता रोकने का बनाया अंतरराष्ट्रीय दबाव

Asian Development Bank Annual Meeting: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल है. भारत ने पाकिस्तान के उपर कई प्रतिबंध लगा दिए है.पाकिस्तानी एयरलाइंस और सिंधु जल समझौता रोकने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की कमर तोड़ने की तैयारी में भारत जुट गया है. भारत एशियाई विकास बैंक (ADB) को पाकिस्तान को वित्तीय सहायता देने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर रहा है.

एशियाई विकास बैंक एडीबी से भारत ने कहा "आतंकवाद को बढ़ावा देनें वालों की फंडिंग पर रोक लगाएं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एडीबी प्रमुख से बैठक में यह मुद्दा उठाया है. बता दें कि वित्त मंत्री ADB की 58वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली के मिलान पहुंची हैं.

Union Finance Minister Smt. @nsitharaman met Mr. Masato Kanda @ADBPresident during the 58th #ADBAnnualMeeting in Milan, Italy, today.



The Union Finance Minister reiterated that India focuses on private sector-led economic growth and has been consistently creating a conducive… pic.twitter.com/mjiqXliKSB