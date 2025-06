'मेरे परिवार वाले इस बात के लिए राजी नहीं थे कि मैं टिकटॉक पर आऊं,' यह कहना है पाकिस्‍तान की टिकटॉक स्‍टार सुनैना बुखारी का जिन्‍होंने अपने अकाउंट को बंद करने और अपने 88000 फॉलोअर्स को छोड़ने का फैसला कर लिया है. सुनैना का कहना है कि उनके परिवार वालों ने भले ही उन्‍हें शुरुआत में मंजूरी नहीं दी हो लेकिन वह किसी तरह से परिवारवालों को मनाने में कामयाब रही थीं. वह इसमें सफल भी रहीं लेकिन पिछले दिनों पाकिस्‍तान में टिकटॉकर सना यूसुफ की उनके घर के बाहर ही हत्‍या कर दी गई. इस घटना ने सुनैना को तो अपना फैसला बदलने के लिए मजबूर किया ही साथ ही साथ देश की हकीकत को भी सामने लाकर रख दिया.

पिछले हफ्ते सना यूसुफ को राजधानी इस्लामाबाद में उनके घर के बाहर उस शख्‍स ने गोली मार दी जिसके प्रस्ताव को उन्होंने बार-बार अस्वीकार कर दिया था. पुलिस की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई है. हत्या की खबर के बाद सना की आखिरी पोस्‍ट कई ऐसे कमेंट्स आए जो वायरल हो गए थे. सना की आखिरी पोस्‍ट उनके 17वें बर्थड का जश्‍न की फोटोग्राफ थी. केक पर लगी मोमबत्तियों को बुझाती सना, उस दिन काफी खुश थीं.

कई शोक संदेशों के बीच कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जो उनकी मौत के लिए सना को ही दोषी ठहरा रहे थे. एक शख्‍स ने कमेंट किया, 'आप जो बोते हैं, वही काटते हैं.' वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, 'यही ठीक था क्‍योंकि वह इस्लाम को कलंकित कर रही थीं.' सना के यूसुफ के सोशल मीडिया पर एक मिलियन से ज्‍यादा फॉलोअर्स थे. सोशल मीडिया पर सना अक्‍सर अपने पसंदीदा कैफे, स्किनकेयर प्रॉडक्‍ट्स और पारंपरिक सलवार कमीज से जुड़ी पोस्‍ट शेयर करती थीं.

Another day, another precious life taken for simply saying No!



We all failed to protect a 17 year old vibrant girl who was creating joy for millions. #SanaYousaf You deserved better.

We failed you! 💔 #JusticeForSanaYousaf pic.twitter.com/5PYbiQUU3V