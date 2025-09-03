एक तरफ अमेरिका और यूरोप के कई देश रूस और यूक्रेन की जंग खत्‍म होने का इंतजार कर रहे हैं तो दूसरी ओर लगातार इस युद्ध में नए घटनाक्रम हो रहे हैं. एक बार‍ फिर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है. ताजा जानकारी के अनुसार रूस के हमले में यूक्रेन में बड़े स्‍तर पर लोग घायल हुए हैं. वहीं माना जा रहा है कि इससे नुकसान भी काफी ज्‍यादा हुआ है. यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है.

रूस ने दागीं क्रूज मिसाइलें भी

विदेश मंत्रालय ने एक्‍स पर पोस्‍ट किया कि रूस ने एक बार फिर उस समय हमला किया जब यूक्रेन की जनता गहरी नींद में थी. मंत्रालय ने लिखा, 'दुनिया देख रही है कि रूस शांति के लिए अंतरराष्‍ट्रीय प्रयासों की खुली अवहेलना कर रहा है. जब तक मास्को युद्ध का रास्ता चुनता रहेगा, उसे इसके परिणाम भुगतने ही होंगे.'

यूक्रेनी मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि देर रात हुए इस हमले में रूस ने 502 ड्रोन्‍स और 24 मिसाइलों से यूक्रेन को निशाना बनाया है. हमला तब हुआ है जब ज्‍यादातर निवासी गहरी नींद में थे. बताया जा रहा है कि इस वजह से कई क्षेत्रों में घायलों की संख्‍या काफी ज्‍यादा है. साथ ही नुकसान भी बड़े स्‍तर का हुआ है. यूक्रेन की वायुसेना ने रात भर कम से कम 451 रूसी हथियारों को निशाना बनाया जिसमें 21 क्रूज मिसाइलें भी श‍ामिल हैं.

किन-किन क्षेत्रों पर हुए हमले

विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि कि रूस ने किन-किन क्षेत्रों को निशाना बनाया है. ये क्षेत्र हैं-