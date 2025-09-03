विज्ञापन
रूस ने 502 ड्रोन्‍स और 24 मिसाइलों से किया हमला, यूक्रेन बोला-इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा 

यूक्रेनी मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि देर रात हुए इस हमले में रूस ने 502 ड्रोन्‍स और 24 मिसाइलों से यूक्रेन को निशाना बनाया है. हमला तब हुआ है जब ज्‍यादातर निवासी गहरी नींद में थे.

  • रूस ने यूक्रेन पर देर रात 502 ड्रोन और 24 मिसाइलों से हमला कर कई लोगों को घायल किया है.
  • यूक्रेन की वायुसेना ने रात भर कम से कम 451 रूसी हथियारों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है.
  • हमले में किरोवोहराद, कीव, खमेलनित्सकी, लुत्स्क, इवानो-फ्रैंकिवस्क और चेर्निहाइव क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा है.
नई दिल्‍ली:

एक तरफ अमेरिका और यूरोप के कई देश रूस और यूक्रेन की जंग खत्‍म होने का इंतजार कर रहे हैं तो दूसरी ओर लगातार इस युद्ध में नए घटनाक्रम हो रहे हैं. एक बार‍ फिर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है. ताजा जानकारी के अनुसार रूस के हमले में यूक्रेन में बड़े स्‍तर पर लोग घायल हुए हैं. वहीं माना जा रहा है कि इससे नुकसान भी काफी ज्‍यादा हुआ है. यूक्रेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है. 

रूस ने दागीं क्रूज मिसाइलें भी 

विदेश मंत्रालय ने एक्‍स पर पोस्‍ट किया कि रूस ने एक बार फिर उस समय हमला किया जब यूक्रेन की जनता गहरी नींद में थी. मंत्रालय ने लिखा, 'दुनिया देख रही है कि रूस शांति के लिए अंतरराष्‍ट्रीय प्रयासों की खुली अवहेलना कर रहा है.  जब तक मास्को युद्ध का रास्ता चुनता रहेगा, उसे इसके परिणाम भुगतने ही होंगे.' 

यूक्रेनी मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि देर रात हुए इस हमले में रूस ने 502 ड्रोन्‍स और 24 मिसाइलों से यूक्रेन को निशाना बनाया है. हमला तब हुआ है जब ज्‍यादातर निवासी गहरी नींद में थे. बताया जा रहा है कि इस वजह से कई क्षेत्रों में घायलों की संख्‍या काफी ज्‍यादा है. साथ ही नुकसान भी बड़े स्‍तर का हुआ है. यूक्रेन की वायुसेना ने रात भर  कम से कम 451 रूसी हथियारों को निशाना बनाया जिसमें 21 क्रूज मिसाइलें भी श‍ामिल हैं. 

किन-किन क्षेत्रों पर हुए हमले 

विदेश मंत्रालय की तरफ से बताया गया है कि कि रूस ने किन-किन क्षेत्रों को निशाना बनाया है. ये क्षेत्र हैं- 

  • किरोवोहराद क्षेत्र के ज्‍नामिंका में पांच लोग घायल हो गए हैं. साथ ही रेलवे के इनफ्रास्ट्रक्‍चर पर हमलों के कारण दर्जनों ट्रेनें देरी से चलीं. 
  • राजधानी कीव के विशहोरोद पर रूसी ड्रोन का मलबा गिरने से रेजीडेंशियल कॉम्‍प्‍लेक्‍सेज में आग लग गई जिससे कारों और खिड़कियों को नुकसान पहुंचा है. 
  • खमेलनित्सकी में विस्फोटों के कारण आग लग गई और नुकसान हुआ जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में रुकावट की आशंका है. 
  • लुत्स्क में, गैरेज और एक ट्रक जल गए साथ ही मलबे से एक घर को नुकसान पहुंचा है. 
  • इवानो-फ्रैंकिवस्क क्षेत्र में, रूस की सेना ने एक इनफ्रास्‍ट्रक्‍चर को निशाना बनाया जिससे आग लग गई. 
  • चेर्निहाइव क्षेत्र में, एक रूसी ड्रोन हमले में एक आवासीय घर में आग लग गई और आसपास के कई घरों और कारों को नुकसान पहुंचा. 
  • नीपर, वोलिन, ल्विव, सूमी, रिव्ने, डोनेट्स्क, खेरसॉन, मायकोलाइव, चर्कासी और टेरनोपिल क्षेत्रों में भी विस्फोटों की आवाज सुनी गई. 
