3 नहीं 4 बहनों के इकलौते भाई पाकिस्‍तान के EX पीएम इमरान खान, किसी का पति इंजीनियर तो कोई रहा F-16 का पायलट

इकरामुल्लाह खान नियाजी और शौकत खान एक बेटे इमरान के अलावा की चार बेटियों के भी माता-पिता थे. खान की चार बहनें हैं, रुबीना खान, अलीमा खान, उजमा खान और रानी खान या नोरीन नियाजी. 

  • पाकिस्तान में इमरान खान की मौत की अफवाहें फैल रही हैं, उनकी तीन बहनों ने अदियाला जेल के बाहर धरना दिया है.
  • अब से पहले शायद ही कभी इमरान की बहनों में इतना कुछ सुना गया था. बहनों ने भाई को बस 5 मिनट देखने की गुहार लगाई.
  • इमरान की चार बहनें हैं, रुबीना खान, अलीमा खान, उजमा खान और रानी खान या नोरीन नियाजी और एक बहन लंदन में हैं.
इस्‍लामाबाद:

पाकिस्‍तान में इन पिछले एक हफ्ते से उठापटक जारी है लेकिन मंगलवार को इसमें काफी टिवस्‍ट्स और टर्न्‍स आएं हैं. सोशल मीडिया पर पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की मौत की अफवाहें फैल रही हैं. इसी बीच उनकी तीन बहनों ने रावलपिंडी की अदियाला जेल के बाहर डेरा डाला हुआ है. बहनों का आरोप है के पिछले हफ्ते आदियाला जेल के बाहर उनके साथ बदसलूकी की गई है. बहनों ने इसके साथ ही जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के मुखिया इमरान के समर्थकों पर हुए 'क्रूर' पुलिस हमले की निष्पक्ष जांच की मांग की है. 

भाई को देखने के बेताबी 

पिछले हफ्ते से तीनों बहनों ने पीटीआई सपोर्टर्स के साथ अदियाला जेल के बाहर भाई के लिए आवाज उठा रही हैं. इमरान खान पिछले दो सालों से इसी जेल में बंद हैं. बहनों का कहना है कि एक महीने से उन्‍हें अपने भाई से मिलने नहीं दिया गया है. उन्‍होंने गुहार लगाई है कि बस पांच मिनट के लिए भाई को देखने की इजाजत दी जाए. अब से पहले शायद ही कभी इमरान की बहनों में इतना कुछ सुना गया था. इकरामुल्लाह खान नियाजी और शौकत खान एक बेटे इमरान के अलावा की चार बेटियों के भी माता-पिता थे. खान की चार बहनें हैं, रुबीना खान, अलीमा खान, उजमा खान और रानी खान या नोरीन नियाजी. 

बड़ी बहन रूबीना सियासत से दूर 

यूट्यूब पर @justajoo9 चैनल पेज की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इमरान की सबसे बड़ी बहन रूबीना खान का जन्‍म सितंबर 1950 में लाहौर में हुआ. वह प्रतिष्ठित लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की स्‍टूडेंट रही और संयुक्त राष्‍ट्र में भी एक सीनियर पोस्‍ट पर अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. उन्‍होंने कभी शादी नहीं की और उनका जीवन अमेरिका में नौकरी करते हुए बीता है.  रूबीन का बेहद शांत और समझदार शख्सियत के तौर पर देखा जाता है और खानदान में उन्‍हें सोच-समझकर बात करने वाली महिला के तौर पर देखा जाता है. रूबीना सियासत से दूर ही रहती हैं. 

टेक्‍सटाइल एक्‍सपोर्टर अलीमा 

अब बात करते हैं अलीमा खान की. पाकिस्‍तान के यू-ट्यूब चैनल 13 News के अनुसार अलीमा का जन्‍म 1960 में लाहौर में हुआ. अलीमा की शुरुआती पढ़ाई लाहौर में ही हुई है. अलीमा खान ने फैशन डिजाइनिंग और टेक्‍स्‍टाइल में पढ़ाई की है. उन्‍होंने साल 1989 में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से एमबीए की डिग्री हासिल की. वह लाहौर के मशहूर टेक्‍स्‍टाइल बाईंग स्‍टोर कॉटकॉम सोर्सिंग (प्राइवेट) लिमिटेड की फाउंडर हैं. आज उनका नाम पाकिस्‍तान के कुछ जाने-माने टेक्‍स्‍टाइल एक्‍सपोर्ट्स में शुमार है. उनकी कंपनी कई देशों में गारमेंट एक्‍सपोर्ट करती है.

उन्‍हें महिलाओं के सशक्‍तीकरण के लिए आवाज उठाने वाली और एक खुले विचारों वाली महिला के तौर पर जाना जाता है. वह शौकत खान कैंसर हॉस्पिटल के लिए फंड रेजिंग का काम करती आई हैं. पाकिस्‍तान के राजनीतिक विशेषज्ञ इमरान की सफलता के पीछे अलीमा का बड़ा योगदान मानते हैं. अलीमा खान की शादी उनके ननिहाल में हुई और उनके पति सुहैल अमीर खान बर्की पाकिस्‍तान एयरफोर्स में थे. 

लाहौर की सर्जन डॉक्‍टर उजमा 

उजमा खान एक सर्जन हैं और लाहौर में ही रहती हैं. डॉक्‍टर उजमा और उनके पति मजीद खान, इमरान के बड़े सपोर्टर हैं और पार्टी के हर इवेंट में नजर आते हैं. मजीद खान एक मौलवी हैं और वह भी पाकिस्‍तान एयरफोर्स से विंग कमांडर होकर रिटायर हुए हैं. वह पाकिस्‍तान के पायलट्स के उस पहले बैच का हिस्‍सा रहे हैं, जिन्‍होंने सबसे पहले F-16 को उड़ाया था. मजीद ने एक इंटरव्‍यू में कहा था कि पाकिस्‍तान की अथॉरिटीज जो बर्ताव इमरान के साथ कर रही हैं, वैसा कभी दुश्‍मन के साथ न हो. पाकिस्‍तान की कोर्ट में डॉक्‍टर उजमा और मजीद खान भी करोड़ों की जमीन खरीद घोटाले में आरोपी रह चुके हैं. 

इमरान खान की बहनें रानी खान और डॉक्‍टर उजमा

सबसे छोटी रानी या नौरीन 

अब बात इमरान खान की सबसे छोटी बहन नौरीन की जो पाकिस्‍तान में रानी खान के नाम से मशहूर हैं. रानी की शादी चाचा के बेटे हफीजुल्‍ला खान नियाजी से हुई है. शादी के बाद वह कुछ दिन अमेरिका में रहीं और फिर जेद्दा में सैटल हो गईं. हफीजुल्‍ला भी पेशे से एक इंजीनियर हैं. हफीज नियाजी, इमरान की उम्र के ही हैं और पीटीआई के संस्‍थापक सदस्‍यों में रहे हैं. हालांकि बाद में इमरान के साथ उनके राजनीतिक मतभेद हो गए. 2002 में जब आम चुनाव हुए तो मियांवली में विधायकी के चुनाव हुए और हफीज नियाजी, इमरान के उम्‍मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े और हार गए. पाकिस्‍तानी मीडिया के अनुसार हफीज अपने बेटे और पत्नी के साथ नहीं बल्कि एक अलग घर में रहते हैं.

