इजरायल को रेड क्रॉस से दो और शव मिले... हमास का दावा-जितने शव मिल सके, सभी लौटा दिए

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि हमास अब भी गाजा में बचे हुए बंधकों के शवों की तलाश कर रहा है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से कहा कि यह एक डरावनी प्रक्रिया है.

  • हमास ने अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति को दो और बंधकों के शव सौंपे हैं जो गाजा से इजरायल को दिए जाएंगे.
  • हमास की तरफ से सौंपे गए चौथे शव की पहचान एक फिलीस्तीनी नागरिक के रूप में हुई है जो बंधक नहीं था.
  • युद्धविराम समझौते के तहत हमास को सभी जीवित और मृत बंधकों को सोमवार तक इजरायल को सौंपना था.
तेल अवीव:

हमास ने इजरायल को दो और बंधकों के शव सौंप दिए हैं. इजरायली की सेना ने बुधवार को बताया कि अंतरराष्‍ट्रीय रेड क्रॉस समिति (ICRC) को हमास से दो और बंधकों के शव मिल गए हैं. इन शवों को अब गाजा पट्टी से इजरायल को सौंपा जाएगा. इजरायली अधिकारियों के अनुसार हमास की तरफ से सौंपे गए चौथे शव की पहचान एक फिलीस्तीनी नागरिक के तौर पर हुई है और वह बंधक नहीं था. 

सोमवार तक सौंपे जाने थे शव  

इजरायली की सेना ने बताया कि इन ताबूतों को गाजा में तैनात उसकी सेनाओं के हवाले कर दिया जाएगा. समझौते के तहत, हमास को सभी जीवित और मृत बंधकों को सोमवार तक इजरायल को सौंपना था. इजरायल डिफेंस फोर्सेज के अनुसार 18 साल के स्टाफ सार्जेंट तामिर निमरोडी, 35 साल के उरिएल बारुख और 53 साल के लेवी के बंधकों के परिजनों को जानकारी दे दी गई है कि उनके शवों की पहचान तेल अवीव स्थित अबू कबीर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन में की गई है. 

रोककर रखे हैं शव-इजरायल 

हमास ने मंगलवार रात गाजा सिटी में रेड क्रॉस को चार शव सौंपे थे. इन्‍हें बाद में इजरायली सेना को सौंपा गया. इजरायली अधिकारियों ने बताया कि इन शवों की पहचान हमास की ओर से नहीं की गई थी. शवों को सौंपने की प्रक्रिया उस समय हुई जब इजरायल ने हाल ही में लागू किए गए युद्धविराम का उल्लंघन करने के लिए हमास पर आरोप लगाया था. इजरायल ने कहा था कि उसने मारे गए बंधकों के शवों को रोककर रखा है. 

21 डेडबॉडीज का इंतजार 

सोमवार को हमास ने अंतिम 20 जीवित बंधकों को रिहा किया, साथ ही चार मृत कैदियों के शव भी लौटाए. युद्धविराम समझौते की शर्तों के अनुसार सभी 28 मृत बंधकों के शव सोमवार दोपहर तक लौटाए जाने थे. शर्तों के तहत अगर हमास के पास उनमें से किसी की जानकारी नहीं होती या शव नहीं मिलते, तो उन बंधकों से जुड़ी जानकारी साझा करनी थी. वहीं हमास ने अब तक कुल सात बंधकों के शव लौटा दिए हैं और 21 मृत बंधकों के शव अभी भी उसके पास हैं. 

ट्रंप बोले हमास कर रहा तलाश 

दूसरी तरफ हमास ने कहा है कि उसने अब उन सभी मृत बंधकों के शव लौटा दिए हैं जिन्हें वह तलाश सका है. वहीं अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा कि हमास अब भी गाजा में बचे हुए बंधकों के शवों की तलाश कर रहा है. ट्रंप ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से कहा, 'यह एक डरावनी प्रक्रिया है. वो खुदाई कर रहे हैं और बहुत सारे शव मिल रहे हैं. फिर उन्हें इन शवों को अलग-अलग पहचानना पड़ता है.' उन्होंने आगे कहा, 'इनमें से कुछ शव वहां लंबे समय से हैं, कुछ मलबे के नीचे दबे हैं. उन्हें पहले मलबा हटाना पड़ता है. कुछ शव सुरंगों में हैं... जो जमीन के काफी नीचे हैं.' 

