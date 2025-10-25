सऊदी में भारत जाने की अपील करने वाले शख्स की क्या है असली कहानी, अब हुआ पूरा खुलासा

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के प्रतापपुर ब्लॉक के शेखपुर छतौना गांव के 25 साल के युवक का वीडियो इस समय वायरल हो रहा है. इस युवक ने सऊदी अरब से एक भावुक अपील जारी की है. उसका कहना है कि उसके स्‍पॉन्‍सर ने उसके ट्रैवेल डॉक्‍यूमेंट्स जब्त कर लिए हैं. साथ ही अब उसे रेगिस्तान में जबरन मजदूरी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है. इस वीडियो में युवक ने अपनी पत्नी पिंकी के साथ ही ससुर पर भी आरोप लगाया है. यह वीडियो ऐसे समय में सामने आया है जब सऊदी अरब ने कफाला सिस्‍टम को बंद करने का फैसला किया है. भारतीय दूतावास की तरफ से भी अब इस पर प्रतिक्रिया दी गई है.

सऊदी अरब में चरा रहा ऊंट

जो वीडियो आया है, वह अंकित भारती नाम के युवक का है. उन्‍हें इंद्रजीत के नाम से भी जाना जाता है. उन्‍होंने बताया है कि वह 1 अक्टूबर को अपनी पत्नी पिंकी और ससुर राजेश सरोज के कहने पर पैसे कमाने के लिए रियाद गए थे. लेकिन वहां पहुंचने पर उन्हें वादा किए गए काम के बजाय ऊंट चराने के लिए भेज दिया गया. उन्होंने बताया कि अब वह एक सुनसान इलाके में फंसे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, और कई बार घर लौटकर अपनी मां के पास जाने की गुहार लगा चुके हैं. उसने वीडियो में बताया है कि उसका पासपोर्ट भी स्‍पॉन्‍सर ने अपने पास रख लिया है. वीडियो में उसने कहा है कि उसे उसकी पत्नी और ससुर ने यहां पर फंसा दिया है.

मुझे मेरी मां के पास जाना है

वीडियो में वह व्यक्ति भोजपुरी में बोलते हुए दिखाई देता है और पीछे ऊंट नजर आ रहा है. वह कहता है, 'मेरा गांव इलाहाबाद में है...हम सऊदी अरब आ गए हैं. कपिल ने हमारा पासपोर्ट रख लिया है. हमने कहा कि हमें घर जाना है लेकिन वह हमें धमकी देता है.' इसके बाद वह भावुक होकर कहता है, 'भैया यह शेयर करो, इतना शेयर करो कि आप लोगों के सहारे से हमें मदद मिले और हम भारत लौट पाएं. चाहे आप मुसलमान हो या हिंदू या कोई भी जो भी मदद बन पड़े, वह करो. प्लीज मेरी मदद करों नहीं तो हम मर जाएंगे. मुझे मेरी मां के पास जाना है. यह वीडियो ज्‍यादा से ज्‍यादा शेयर करो. दखिए यहां कोई भी नहीं है और आसपास भी कोई नहीं है. यह वीडियो इतना शेयर करो कि यह प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए.'

क्‍या कहा दूतावास ने

दिल्ली की क्रिमिनल लॉयर कल्पना श्रीवास्तव ने इस वीडियो को शेयर किया था. वीडियो को 24 घंटों के अंदर 1,40,000 से अधिक बार देखा गया है. वहीं इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए सऊदी अरब में भारतीय दूतावास ने एक्स पर लिखा, 'दूतावास उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश कर रहा है. हालांकि, वीडियो में सऊदी अरब के स्थान/प्रांत, संपर्क नंबर या स्‍पॉन्‍सर से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए आगे की कार्रवाई फिलहाल संभव नहीं है.'

दूतावास ने वीडियो साझा करने वाली वकील कल्पना श्रीवास्तव से अनुरोध किया कि वे स्रोत से अतिरिक्त जानकारी जुटाएं. पोस्ट में लिखा गया, '@Lawyer_Kalpana कृपया वीडियो के स्रोत से विस्तृत जानकारी प्राप्त करें.' दूतावास ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से भी संपर्क किया और कहा, 'चूंकि व्यक्ति ने खुद को प्रयागराज जिले का निवासी बताया है, इसलिए @DM_PRAYAGRAJ @Sp_prayag @prayagraj_pol कृपया उसके परिवार से संपर्क करें और उन्हें हमें cw.riyadh@mea.gov.in

पर लिखने की सलाह दें.'

और जानकारी जुटाने की अपील

अब तक भारतीय अधिकारियों ने उस व्यक्ति की पहचान या वर्तमान स्थान की पुष्टि नहीं की है. दूतावास ने अपील की है कि अगर किसी के पास विश्वसनीय जानकारी हो-खासतौर पर प्रयागराज में उसके परिवार या परिचितों के पास तो वो सीधे संपर्क करें.

