पहला इंसान एशिया में जन्मा था? वैज्ञानिकों ने 10 लाख साल पुरानी खोपड़ी खोली तो पता चला... 

इंसान इंसान कब बना और पहले इंसाने ने कहां जन्म लिया था? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सदियों से खोजा जा रहा है और इससे जुड़े हर जवाब ने एक नया सवाल खड़ा किया है. अब वैज्ञानिकों ने 10 लाख साल पुरानी इंसानी खोपड़ी पर रिसर्च किया है, जिससे कई नई बातें पता चली हैं. एक स्टील में कहा गया कि दस लाख साल पुरानी खोपड़ी के डिजिटल पुनर्निर्माण (रिकंस्ट्रक्शन) से पता चलता है कि अब तक इंसानों की उत्पत्ति को लेकर जो अनुमान लगाए गए थे, उससे 4 लाख साल पहले ही इंसान अपने प्राचीन पूर्वजों से अलग हो गए थे. नई प्रजाति के रूप में अपने पूर्वजों से अगल होने की यह घटना अफ्रीका (जो अबतक माना जाता था) में नहीं बल्कि एशिया में हुई थी.

एएफपी की रिपोर्ट के अनुसार 1990 में चीन में एक टूटी-कुचली खोपड़ी खोजी गई थी. उसका डिजिटल रूप से पुनर्निर्माण किया गया और अब रिसर्चर्स उसकी स्टडी करके इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं. माना जा रहा है कि इस स्टडी में मानव विकास की लंबे समय से चली आ रही "मध्य में गड़बड़ी" ("Muddle in the Middle") को हल करने की क्षमता है.

हालांकि इस स्टडी में शामिल नहीं होने वाले विशेषज्ञों ने आगाह किया कि इसके निष्कर्ष पर विवाद होने की संभावना है. उन्होंने इंसानों के विकास की टाइमलाइन में चल रही अनिश्चितताओं की ओर इशारा किया.

इस खोपड़ी का नाम युनक्सियन 2 है. इसे अबतक होमो इरेक्टस नाम के शुरुआती इंसानों से संबंधित माना जाता था. लेकिन खोपड़ी के रिकंस्ट्रक्शन से जुड़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है. लंदन के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के मानवविज्ञानी क्रिस स्ट्रिंगर, जो रिसर्च टीम का हिस्सा थे, ने कहा, "इससे बहुत सारी सोच बदल जाती है."

उन्होंने कहा, "इससे पता चलता है कि दस लाख साल पहले, हमारे पूर्वज पहले से ही अलग-अलग समूहों में विभाजित हो गए थे. यह उससे बहुत पहले और अधिक जटिल मानव विकासवादी विभाजन की ओर इशारा करता है." स्टडी में कहा गया है कि यदि निष्कर्ष सही हैं, तो इससे पता चलता है कि निएंडरथल और होमो सेपियन्स सहित अन्य प्रारंभिक (अर्ली) होमिनिन के बहुत पहले सदस्य रहे होंगे.

ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी के ऑस्ट्रेलियन रिसर्च सेंटर फॉर ह्यूमन इवोल्यूशन के डायरेक्टर माइकल पेट्रागलिया (जो रिसर्च में शामिल नहीं थे) ने कहा कि यह लंबे समय से चली आ रही धारणाओं पर भी पानी फेर देता है कि शुरुआती मानव अफ्रीका से आए थे. उन्होंने एएफपी को बताया, "यहां संभावित रूप से एक बड़ा बदलाव हो रहा है, जहां पूर्वी एशिया अब होमिनिन विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है."

