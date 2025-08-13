अमेरिका में एक और हिंदू मंदिर पर ‘हमला’! स्वामीनारायण मंदिर को किया अपवित्र- साल में चौथा ऐसा मामला

अमेरिका के अंदर एक बार फिर एक हिंदू मंदिर को नस्लीय नफरत का शिकार बनाया गया है. इस बार अमेरिकी राज्य इंडियाना के ग्रीनवुड में बने बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) के स्वामीनाराणय मंदिर के मेन साइनबोर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है, उसपर भारत विरोधी बातें (स्प्रे पेंट से) लिखी गई हैं. अमेरिका के शिकागो स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने इस घटना की निंदा करते हुए लिखा है कि ग्रीनवुड, इंडियाना में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर के मुख्य साइनबोर्ड का अपमान निंदनीय है.

महावाणिज्य दूतावास ने अपने X पोस्ट में लिखा, “वाणिज्य दूतावास समुदाय के संपर्क में है और त्वरित कार्रवाई के लिए मामले को कानून लागू करने अधिकारियों के सामने उठाया है. आज महावाणिज्यदूत ने ग्रीनवुड के माननीय मेयर सहित भक्तों और स्थानीय नेतृत्व की एक सभा को संबोधित किया, जिसमें एकता और एकजुटता और उपद्रवियों के खिलाफ सतर्कता का आह्वान किया गया.”

Desecration of main signboard of the BAPS Swaminarayan Temple in Greenwood, Indiana is reprehensible. The Consulate is in touch with the community and has raised the matter with law enforcement authorities for prompt action. Today Consul General addressed a gathering of devotees… — India in Chicago (@IndiainChicago) August 12, 2025

BAPS ने मंगलवार को ग्रीनवुड, इंडियाना में अपने मंदिर में अपवित्रता की एक और घटना की निंदा की और बताया कि एक साल से भी कम समय में उसके परिसर में इस तरह की यह ऐसी चौथी घटना है.

एक्स पर एक पोस्ट में, BAPS पब्लिक अफेयर्स ने कहा कि नवीनतम घटना ने समुदाय के धार्मिक-विरोधी व्यवहार के खिलाफ एकजुट होने के संकल्प को मजबूत किया है. संगठन ने पोस्ट किया, "एक साल से भी कम समय में चौथी बार, हमारे मंदिर को एक घृणित कृत्य द्वारा अपवित्र किया गया है. ग्रीनवुड, आईएन में BAPS मंदिर के खिलाफ हिंदू विरोधी घृणा अपराध (हेट क्राइम) ने केवल हमारे समुदाय के संकल्प को मजबूत किया है, और हम धार्मिक विरोधी व्यवहार के खिलाफ अपने रुख में एकजुट हैं."

अमेरिकी कांग्रेसी (सांसद) टॉम सुओजी ने भी मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की निंदा की है. सुओजी ने लोगों से नफरत और कट्टरता को दूर करने की मांग की.

अमेरिका में बढ़ रहे ऐसे मामले

अमेरिका में हिंदू मंदिरों को लगातार ऐसे निशाना बनाया जा रहा है, जिसकी भारतीय अधिकारियों और सामुदायिक संगठनों ने तीखी निंदा की है. इसी साल की शुरुआत में, 9 मार्च को, भारत ने अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हिंदू मंदिर को अपवित्र करने की घटना की कड़ी निंदा की थी.

इसी तरह लॉस एंजिल्स में तथाकथित 'खालिस्तानी जनमत संग्रह' से कुछ दिन पहले कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में स्थित एक BAPS हिंदू मंदिर को अपवित्र संदेशों के साथ क्षति पहुंचाई गई थी.