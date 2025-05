हार्वर्ड पर ट्रंप के फैसले से बीच में पढ़ाई छोड़ेंगे भारत से गए स्टूडेंट? 6 सवाल-जवाब में समझें सबकुछ

Donald Trump's Crackdown On Harvard: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनका प्रशासन अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटी के पीछे हाथ-पैर धोकर पड़ गया है. खासकर उनके निशाने पर प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है. ट्रंप सरकार ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन करने के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अधिकार को रद्द कर दिया है.

सरकार ने हार्वर्ड के हजारों वर्तमान इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से कहा कि उन्हें अन्य स्कूलों में ट्रांसफर होना होगा नहीं तो वे अमेरिका में रहने की अपनी कानूनी अनुमति खो देंगे. यह कदम यूनिवर्सिटी को बड़े स्तर पर प्रभावित कर सकता है, जहां लगभग 6,800 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एडमिशन है. इनमें से अधिकांश ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं. अब ये स्टूडेंट इस बात को लेकर संघर्ष कर रहे हैं कि उनका अगला कदम क्या होगा.

ट्रंप प्रशासन के साथ हार्वर्ड की आमने-सामने की कलह अप्रैल की शुरुआत में शुरू हुई. ट्रंप सरकार ने अमेरिका की तमाम यूनिवर्सिटी से कहा कि वो अपने कैंपस में फिलीस्तीनी समर्थक विरोध प्रदर्शनों को सीमित करे और विविधता, समानता और समावेशन नीतियों को खत्म करे. लेकिन हार्वर्ड ट्रंप सरकार की इन मांगों का पालन करने से इनकार करने वाला पहला विशिष्ट कॉलेज बन गया. इसके बाद ट्रंप प्रशासन हार्वर्ड के खिलाफ एक से बढ़कर एक कार्रवाइयों में व्यस्त हो गया. होमलैंड सिक्योरिटी विभाग और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ सहित तमाम फेडरल एजेंसियों ने हार्वर्ड को दी जाने वाली अपनी अनुदान राशि में कटौती कर दी है. हार्वर्ड ने फंडिंग पर रोक को समाप्त करने की मांग करते हुए प्रशासन पर मुकदमा दायर किया है.

ट्रंप प्रशासन ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को यह आदेश दिया है कि वह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम (SEVP) सर्टिफिकेशन को समाप्त कर दे. SEVP का सर्टिफिकेट संस्थानों को इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिशन देने और उन्हें वीजा के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट जारी करने की अनुमति देता है.

होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने इस संबंध में एक लेटर जारी किया है. इसमें सरकार कहा है कि कैंपस में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के संबंध में जानकारी के लिए अमेरिकी सरकार के अनुरोध किया था लेकिन हार्वर्ड उसको पूरा करने में विफल रहा. विशेष रूप से, यूनिवर्सिटी पर कैंपस में विरोध प्रदर्शनों से संबंधित अनुशासनात्मक रिकॉर्ड और ऑडियो-विजुअल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करने का आरोप लगाया गया है. आरोप लगाया गया है कि इनमें से कुछ विरोध प्रदर्शन में कथित तौर पर हमास समर्थक भावनाओं को बढ़ाया गया और इजरायल की आलोचना की गई. क्रिस्टी नोएम ने हार्वर्ड की विविधता, समानता और समावेशन (DEI) नीतियों की भी आलोचना की, उन्हें "नस्लवादी" और "यहूदी छात्रों के प्रति शत्रुतापूर्ण" कहा.

This administration is holding Harvard accountable for fostering violence, antisemitism, and coordinating with the Chinese Communist Party on its campus.



It is a privilege, not a right, for universities to enroll foreign students and benefit from their higher tuition payments… pic.twitter.com/12hJWd1J86