फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने ऐसी क्या ‘सीक्रेट’ बात बोली कि मेलोनी ने घुमा दीं आंखें, इंटरनेट पर वीडियो वायरल

कनाडा में 7 देशों के समूह G7 के शिखर सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचीं इटली की प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें वो G7 राउंडटेबल मीटिंग में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ कुछ फुसफुसाकर बात करते और उसके बीच अपनी आँखों को घुमाते (आई रोल) हुए कैमरे में कैद हुईं. यह पल तेजी से ऑनलाइन वायरल हो गया है.

कनाडा के अल्बर्टा में 51वें G7 शिखर सम्मेलन की शुरुआत हुई, जिसमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के लीडर व्यापार, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी सहित गंभीर वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए जमा हुए. राउंडटेबल में मेलोनी और मैक्रों एक साथ बैठे थे, जो एक साल पहले इटली में आयोजित G7 समिट के दौरान दोनों के बीच दिखी खटपट के इतिहास को देखते हुए एक असामान्य जोड़ी थी.

इस सेशन के दौरान, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे, मैक्रों मेलोनी की ओर झुके और मुंह ढककर उनसे कुछ फुसफुसाते हुए बात किया. आगे से मेलोनी ने थम्स-अप के साथ जवाब दिया. कुछ क्षण बाद, जब मैक्रों फिर से झुके, इस बार मेलोनी ने सुनते समय अपना मुंह ढक लिया. इस बात मेलोनी स्पष्ट रूप से मैक्रों की बातों से प्रभावित नहीं दिखीं और उनकी टिप्पणी के जवाब में अपनी आँखें घुमाईं.

यह स्पष्ट नहीं है कि क्या कहा गया. किसी भी नेता ने इस वायरल वीडियो पर टिप्पणी नहीं की है. इस बहुत छोटे से एक्सचेंज को तुरंत कैमरों द्वारा पकड़ लिया गया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर तेजी से शेयर किया गया. एक एक्स यूजर ने लिखा, "G7 ने बहुत अच्छी शुरुआत की है. मेलोनी कमाल की हैं, वह वैश्विकवादी अभिजात वर्ग के प्रति अपने तिरस्कार को छिपा नहीं सकती.

🚨 WATCH: Georgia Meloni ROLLS HER EYES at France's President Emmanuel Macron.



The G7 is off to such a good start. Meloni is awesome, she can't hide her distain for the globalist elite. pic.twitter.com/yoo9eTA0ap