"अगले 30 मिनट में मिल जाएगा ईमेल...": 1300 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा करते हुए बोले Zoom CEO

युआन ने ब्लॉग में लिखा, "यदि आप यूएस-आधारित कर्मचारी हैं जो प्रभावित हुए हैं, तो आपको अगले 30 मिनट में अपने ज़ूम और व्यक्तिगत इनबॉक्स में एक ईमेल प्राप्त होगा. जिसमें लिखा होगा [IMPACTED] डिपार्टिंग ज़ूम: व्हाट यू नीड टू नो (Departing Zoom: What You Need to Know). गैर-अमेरिकी कर्मचारियों को स्थानीय आवश्यकताओं का पालन करते हुए सूचित किया जाएगा.

जो अमेरिका में काम करनेवाले कर्मचारी प्रभावित हुए हैं, उन्हें 16 सप्ताह के वेतन और स्वास्थ्य सेवा कवरेज की पेशकश की जाएगी, कंपनी के प्रदर्शन के आधार पर अर्जित वित्तीय 2023 वार्षिक बोनस का भुगतान, आरएसयू (प्रतिबंधित स्टॉक इकाइयां) और स्टॉक विकल्प निहित (stock option vesting) अमेरिकी कर्मचारियों के लिए छह महीने के लिए और गैर-अमेरिकी कर्मचारियों के लिए 9 अगस्त, 2023 तक के लिए.

ज़ूम की तरह हाल ही में कई ओर प्रौद्योगिकी फर्मों ने भी कर्मचारियों की छंटनी की है. दरअसल COVID-19 महामारी के दौरान लोगों द्वारा घर से काम किया जा रहा था, ऐसे में संचार सॉफ्टवेयर और सेवाओं की वैश्विक मांग एक दम से बढ़ गई थी. मांग को देखते हुए कई प्रौद्योगिकी फर्मों ने काफी लोगों को नौकरियों पर रख लिया था. वहीं अब, कई कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर रही हैं. क्योंकि कोविड का प्रकोप कम हो रहा है और बड़े व्यवसाय ने वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया है.

