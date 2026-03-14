इजरायल-लेबनान के बीच सुलह कराने आगे आया फ्रांस, मैक्रों की दोनों देशों में सीधी बातचीत की अपील

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी से बातचीत की. इस बातचीत के दौरान पीएम अल-सुदानी ने इराक में कुर्दिस्तान क्षेत्र में ईरान के ड्रोन हमले में मारे गए एक फ्रांसीसी सैनिक की मौत पर दुख जताया. फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी. फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर के लिए बातचीत का आयोजन करने की बात कही.

इमैनुएल मैक्रों ने क्या बताया

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा, "कल, मैंने इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल-सुदानी से बात की. उन्होंने फर्स्ट असिस्टेंट अर्नुद फ्रायॉन की मौत पर मुझे और फ्रांस के लोगों को अपनी संवेदनाएं दीं. यह हमला एक गलत हमले के बाद हुआ, जिसमें हमारे कई मिलिट्री के लोग भी घायल हुए थे. मैं इस हमले के हालात का पूरी तरह से पता लगाने और इराक में मौजूद हमारी सेनाओं के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के उनके कमिटमेंट के लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूं, ताकि वे इराकियों के साथ मिलकर आतंकवाद के खतरे से लड़ सकें." उन्होंने कहा कि हम देश की स्थिरता और इसकी संप्रभुता को बचाने के साथ-साथ इलाके में तनाव कम करने के लिए अपना सहयोग और कोशिशें जारी रखेंगे.

मध्यस्थता करने को तैयार

इसके अलावा फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने एक अन्य एक्स पोस्ट में कहा कि फ्रांस इजरायल और लेबनान के बीच सीजफायर कराने के लिए मध्यस्थता करने को तैयार है.उन्होंने कहा कि लेबनानी नेतृत्व इजरायल के साथ सीधी बातचीत के लिए तैयार है. मैक्रों ने इजरायल से अपील की है कि वह सीजफायर पर बातचीत शुरू करने, एक पक्का हल निकालने और लेबनानी अधिकारियों को लेबनान की आजादी के लिए अपने वादे पूरे करने देने के इस मौके का फायदा उठाए.

हिज्बुल्लाह को भी चेताया

मैक्रों ने इजरायल से अपना हमला रोकने और हिज्बुल्लाह से अपनी हरकतें रोकने की अपील की. उन्होंने कहा, “लेबनान को अफरा-तफरी में जाने से रोकने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए.”उन्होंने कहा, "हिज्बुल्लाह को तुरंत अपनी बेपरवाही को रोकना चाहिए. इजरायल को कोई भी बड़े पैमाने पर हमला छोड़ देना चाहिए. लेबनान के एग्जीक्यूटिव ने इजरायल के साथ सीधी बातचीत के लिए अपनी इच्छा का संकेत दिया है. देश के सभी हिस्सों को उनमें शामिल किया जाना चाहिए. इजरायल को बातचीत और सीजफायर शुरू करने, एक स्थायी समाधान खोजने और लेबनानी अधिकारियों को लेबनान की संप्रभुता के समर्थन में अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अनुमति देने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए."मैक्रों ने आगे कहा कि फ्रांस इन बातचीत को पेरिस में होस्ट करके उन्हें आसान बनाने के लिए तैयार है.

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