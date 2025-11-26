फिर सुलगेगा बांग्लादेश! पूर्व PM शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने किया विरोध प्रदर्शन का ऐलान 

- बांग्लादेश की अवामी लीग ने मौत की सजा के विरोध में 30 नवंबर तक देशव्यापी आंदोलन और प्रतिरोध मार्च की घोषणा की.
- विशेष न्यायाधिकरण ने शेख हसीना और असदुज्जमां खान कमाल को मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए मौत की सजा सुनाई है.
- अवामी लीग ने न्यायाधिकरण को अवैध करार देते हुए इसके फैसले को राजनीतिक षड्यंत्र बताया और खारिज कर दिया है.
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी ने मौत की सजा के विरोध में 30 नवंबर तक देशव्यापी आंदोलन और प्रतिरोध मार्च की मंगलवार को घोषणा की. बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और तत्कालीन गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को पिछले वर्ष जुलाई में उनकी सरकार के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों के दौरान किए गए 'मानवता के विरुद्ध अपराधों' के लिए 17 नवंबर को एक विशेष न्यायाधिकरण द्वारा उनकी अनुपस्थिति में मौत की सजा सुनाई गई.
कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन
महीनों तक चले मुकदमे के बाद अपने फैसले में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (आईसीटी) ने 78 साल की अवामी लीग नेता को हिंसक दमन का 'मास्टरमाइंड और प्रमुख सूत्रधार' बताया, जिसमें सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी. हसीना फिलहाल भारत में हैं, जबकि माना जा रहा है कि कमाल भी भारत में ही कहीं छिपे हुए हैं.
अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट में, अवामी लीग ने आरोप लगाया कि न्यायाधिकरण का फैसला मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार द्वारा हसीना और उनकी पार्टी को अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव से बाहर रखने के लिए एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है.
अवामी लीग ने आईसीटी न्यायाधिकरण को अवैध करार देते हुए इसके फैसले को खारिज करते हुए और यूनुस के इस्तीफे की मांग करते हुए 30 नवंबर तक सभी जिलों और उपजिलों में विरोध प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च आयोजित करने की घोषणा की.
पार्टी ने सपोर्टर्स को कहा शुक्रिया
पार्टी नेताओं ने अपने सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, 'प्यारे साथी नागरिकों, आप सबने देखा है कि कैसे गैर-कानूनी कब्जा करने वाले, हत्यारे-फासीवादी यूनुस और उसके ग्रुप की बनाई कोर्ट ने बंगबंधु की बेटी, माननीय प्रधानमंत्री और अवामी लीग की प्रेसिडेंट शेख हसीना के खिलाफ फैसला सुनाया है. आपने इस मजाकिया फैसले को गलत तरीके से खारिज कर दिया है, और जहां भी हो सका, आपने इसका विरोध किया है. बांग्लादेश अवामी लीग की तरफ से, हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं.'
30 नवंबर तक चलेंगे प्रदर्शन
पार्टी ने जनता से मिले मजबूत सपोर्ट का जिक्र किया. अवामी लीग ने दोहराया, 'लोगों की हिम्मत और सपोर्ट के साथ, अवामी लीग ने 30 नवंबर तक सभी जिलों और उपजिलों में विरोध, प्रदर्शन और विरोध मार्च का ऐलान किया है, जिसमें गैर-कानूनी ICT ट्रिब्यूनल के गैर-कानूनी फैसले को खारिज किया जाएगा. साथ ही गैर-कानूनी कब्जा करने वाले, हत्यारे-फासिस्ट यूनुस के इस्तीफे की मांग की जाएगी.' अपने बयान में, पार्टी ने आरोप लगाया कि यूनुस, हसीना और उनकी पार्टी दोनों को आने वाले चुनावों से बाहर रखने की 'साजिश' कर रहे हैं.
